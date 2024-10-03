https://ria.ru/20241003/mvf-1976248381.html

МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона

МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона - РИА Новости, 03.10.2024

МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона

Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:55

2024-10-03T18:55

2024-10-03T18:55

цены на нефть

ближний восток

мвф

экономика

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, ближний восток, мвф, экономика, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024