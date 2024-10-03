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МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона - РИА Новости, 03.10.2024
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18:55 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/mvf-1976248381.html
МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона
МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона - РИА Новости, 03.10.2024
МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона
Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:55
2024-10-03T18:55
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.
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цены на нефть, ближний восток, мвф, экономика, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Цены на нефть, Ближний Восток, МВФ, Экономика, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МВФ оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на экономику региона

МВФ: эскалация скажется на экономике Ближнего Востока и за пределами региона

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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