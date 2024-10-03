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МВФ пересмотрит потребности Украины во внешнем финансировании
МВФ пересмотрит потребности Украины во внешнем финансировании - РИА Новости, 03.10.2024
МВФ пересмотрит потребности Украины во внешнем финансировании
Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:35
2024-10-03T18:35
2024-10-03T18:35
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26 миллиардов долларов, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "На момент четвертого обзора дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов, наши сотрудники и команда находятся в процессе обновления этих прогнозов в рамках пятого обзора", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге.
https://ria.ru/20240919/missiya-1973681633.html
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украина, мвф, в мире
МВФ пересмотрит потребности Украины во внешнем финансировании
МВФ пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год