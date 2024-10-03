https://ria.ru/20241003/mts-1976098422.html
ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен
ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен - РИА Новости, 03.10.2024
ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен
Компания МТС нарушила закон, необоснованно повысив цены, заявила Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:30
2024-10-03T10:30
2024-10-03T13:17
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Компания МТС нарушила закон, необоснованно повысив цены, заявила Федеральная антимонопольная служба."В апреле и мае 2024 года ПАО "МТС" в среднем на восемь процентов повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов", — говорится в релизе.ФАС провела анализ и выяснила, что это повышение не было обосновано экономически, поэтому ущемляет интересы клиентов.Служба предписала оператору снизить тарифы и перечислить полученный доход в бюджет.В МТС РИА Новости сообщили, что знают о решении ФАС. Там уточнили, что будут определять дальнейшие действия после ознакомления с позицией регулятора.Компания повысила стоимость услуг связи для некоторых абонентов в среднем на восемь процентов в марте — апреле. В мае ФАС возбудила дело. Сотовый оператор заявил, что рост абонентской платы экономически обоснован, компания заранее представила ФАС подтверждения.Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, в январе 2022 года МТС повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. Подтверждения такого роста расходов компания в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года МТС также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба тогда признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.
https://ria.ru/20240927/fas-1975015404.html
https://ria.ru/20240703/preduprezhdeniya-1957029034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС
ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен
ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен на восемь процентов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Компания МТС нарушила закон, необоснованно повысив цены, заявила Федеральная антимонопольная служба
.
"В апреле и мае 2024 года ПАО "МТС"
в среднем на восемь процентов повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов", — говорится в релизе.
ФАС
провела анализ и выяснила, что это повышение не было обосновано экономически, поэтому ущемляет интересы клиентов.
Служба предписала оператору снизить тарифы и перечислить полученный доход в бюджет.
В МТС РИА Новости сообщили, что знают о решении ФАС. Там уточнили, что будут определять дальнейшие действия после ознакомления с позицией регулятора.
Компания повысила стоимость услуг связи для некоторых абонентов в среднем на восемь процентов в марте — апреле. В мае ФАС возбудила дело. Сотовый оператор заявил, что рост абонентской платы экономически обоснован, компания заранее представила ФАС подтверждения.
Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, в январе 2022 года МТС повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. Подтверждения такого роста расходов компания в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года МТС также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба тогда признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.