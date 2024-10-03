https://ria.ru/20241003/mts-1976098422.html

ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен

ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен - РИА Новости, 03.10.2024

ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен

Компания МТС нарушила закон, необоснованно повысив цены, заявила Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:30

2024-10-03T10:30

2024-10-03T13:17

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Компания МТС нарушила закон, необоснованно повысив цены, заявила Федеральная антимонопольная служба."В апреле и мае 2024 года ПАО "МТС" в среднем на восемь процентов повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов", — говорится в релизе.ФАС провела анализ и выяснила, что это повышение не было обосновано экономически, поэтому ущемляет интересы клиентов.Служба предписала оператору снизить тарифы и перечислить полученный доход в бюджет.В МТС РИА Новости сообщили, что знают о решении ФАС. Там уточнили, что будут определять дальнейшие действия после ознакомления с позицией регулятора.Компания повысила стоимость услуг связи для некоторых абонентов в среднем на восемь процентов в марте — апреле. В мае ФАС возбудила дело. Сотовый оператор заявил, что рост абонентской платы экономически обоснован, компания заранее представила ФАС подтверждения.Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, в январе 2022 года МТС повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. Подтверждения такого роста расходов компания в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года МТС также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба тогда признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.

https://ria.ru/20240927/fas-1975015404.html

https://ria.ru/20240703/preduprezhdeniya-1957029034.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс