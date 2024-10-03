https://ria.ru/20241003/moskva-1976221943.html

В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии

В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии - РИА Новости, 03.10.2024

В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии

В Москве задержали бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заведено дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:20

2024-10-03T17:20

2024-10-03T17:20

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве задержали бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заведено дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из культурных центров Москвы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года подозреваемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии. "По подозрению в указанном преступлении задержана женщина 1980 года рождения, с ней проводятся следственные действия, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении. Фигурантка будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других регионов.

https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html

https://ria.ru/20240116/uchitel-1921726393.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)