https://ria.ru/20241003/moskva-1976221943.html
В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии
В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии - РИА Новости, 03.10.2024
В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии
В Москве задержали бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заведено дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:20
2024-10-03T17:20
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве задержали бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заведено дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из культурных центров Москвы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года подозреваемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии. "По подозрению в указанном преступлении задержана женщина 1980 года рождения, с ней проводятся следственные действия, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении. Фигурантка будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других регионов.
https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу, подозреваемую в насилии
В Москве задержали женщину, подозреваемую в насилии над девочкой-подростком
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве задержали бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заведено дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из культурных центров Москвы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года подозреваемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии.
"По подозрению в указанном преступлении задержана женщина 1980 года рождения, с ней проводятся следственные действия, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении.
Фигурантка будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других регионов.