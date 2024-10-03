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Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета - РИА Новости, 03.10.2024
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:37
2024-10-03T08:37
2024-10-03T08:37
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня заключительный теплый день в столице, заключительный день бабьего лета. Погоду продолжает формировать уходящий на юго-восток антициклон. В Москве и окрестностях сохранится переменная облачность, без осадков и по-прежнему теплее нормы. В городе 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов выше нуля", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно будет немного выше нормы. Барометры будут показывать 749 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета
Четверг в Москве будет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22