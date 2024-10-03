https://ria.ru/20241003/moskva-1976080465.html

Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета

Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета - РИА Новости, 03.10.2024

Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета

Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:37

2024-10-03T08:37

2024-10-03T08:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня заключительный теплый день в столице, заключительный день бабьего лета. Погоду продолжает формировать уходящий на юго-восток антициклон. В Москве и окрестностях сохранится переменная облачность, без осадков и по-прежнему теплее нормы. В городе 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов выше нуля", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно будет немного выше нормы. Барометры будут показывать 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии