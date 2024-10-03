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Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета - РИА Новости, 03.10.2024
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08:37 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/moskva-1976080465.html
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета - РИА Новости, 03.10.2024
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:37
2024-10-03T08:37
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня заключительный теплый день в столице, заключительный день бабьего лета. Погоду продолжает формировать уходящий на юго-восток антициклон. В Москве и окрестностях сохранится переменная облачность, без осадков и по-прежнему теплее нормы. В городе 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов выше нуля", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно будет немного выше нормы. Барометры будут показывать 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета

Четверг в Москве будет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБабье лето в Москве
Бабье лето в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг в Москве станет последним днем бабьего лета, воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня заключительный теплый день в столице, заключительный день бабьего лета. Погоду продолжает формировать уходящий на юго-восток антициклон. В Москве и окрестностях сохранится переменная облачность, без осадков и по-прежнему теплее нормы. В городе 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов выше нуля", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно будет немного выше нормы. Барометры будут показывать 749 миллиметров ртутного столба.
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