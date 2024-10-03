https://ria.ru/20241003/mosgorsud-1976199874.html

Приговор по делу об оскорбительных стихах о ВС России признали законным

Приговор по делу об оскорбительных стихах о ВС России признали законным - РИА Новости, 03.10.2024

Приговор по делу об оскорбительных стихах о ВС России признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор Егору Штовбе и Артёму Камардину, которые возле памятника Маяковскому в Москве читали оскорбительные стихи о российской армии РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:21

2024-10-03T16:21

2024-10-03T16:21

происшествия

москва

донбасс

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор Егору Штовбе и Артёму Камардину, которые возле памятника Маяковскому в Москве читали оскорбительные стихи о российской армии и Донбассе, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Тверского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказали в суде. Тверской суд столицы в конце декабря 2023 года приговорил Камардина к семи годам, Штовбу к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Решение было обжаловано. Согласно картотеке суда, им вменяют часть 3 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и часть 2 статьи 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия) УК РФ. Ранее по этому делу суд приговорил к четырем годам колонии Николая Дайнеко. В сентябре 2022 года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковскому в Москве, где читали оскорбительные для ополченцев Донбасса и российской армии стихотворения. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.

https://ria.ru/20240724/vyrypaev-1961602779.html

https://ria.ru/20240416/prigovor-1940338728.html

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происшествия, москва, донбасс, россия, московский городской суд