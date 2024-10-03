https://ria.ru/20241003/moldaviya-1976251841.html

Экс-глава Гагаузии прокомментировала запрет российских сайтов в Молдавии

Экс-глава Гагаузии прокомментировала запрет российских сайтов в Молдавии - РИА Новости, 03.10.2024

Экс-глава Гагаузии прокомментировала запрет российских сайтов в Молдавии

Количество запрещенных в Молдавии сайтов является показателем страха президента Майи Санду перед выборами главы государства, заявила экс-глава Гагаузии, один из РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:19

2024-10-03T19:19

2024-10-03T19:24

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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Количество запрещенных в Молдавии сайтов является показателем страха президента Майи Санду перед выборами главы государства, заявила экс-глава Гагаузии, один из кандидатов в руководители страны Ирина Влах. На минувшей неделе Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Уточнялось, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. Крупнейший интернет-провайдер в республике Orange в четверг сообщил, что еще пять сайтов, среди них Yandex, Rutube, Дзен, заблокированы по запросу СИБ. "Количество запрещенных сайтов - это показатель страха Майи. Все диктаторы боялись свободного доступа граждан к информации и Санду не исключение. Она может не мелочиться и запретить вообще все сайты, кроме странички ПДС (правящей партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду - ред.), - написала в своем Telegram-канале Влах. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: кроме Влах, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.

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https://ria.ru/20240921/moldavia-1974007417.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944849476.html

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