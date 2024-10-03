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Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае - РИА Новости, 03.10.2024
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18:04 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/moda-1976234796.html
Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае
Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае - РИА Новости, 03.10.2024
Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае
Модные тенденции в Китае направлены на объединение передовых технологий и экологичных материалов, заявил исполнительный председатель Китайской ассоциации моды и РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:04
2024-10-03T18:04
технологии
китай
москва
юар
ольга любимова
брикс
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Модные тенденции в Китае направлены на объединение передовых технологий и экологичных материалов, заявил исполнительный председатель Китайской ассоциации моды и председатель оргкомитета Недели моды в Китае Ян Цзянь на форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве. Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября. "На нашей Неделе моды мы показываем, как объединить экологичные материалы и наши передовые технологии. Непрерывное устремление к инновациям - это ключевая тенденция", - сказал Цзянь в ходе сессии "Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах". Он отметил важность понимания международных брендов и стилей из разных уголков мира, а также изучения потребительского рынка. Цзянь добавил, что инфлюенсеры стали незаменимыми в модной индустрии. "Формы и методы продаж стали более зрелыми. Сейчас все дизайнеры обращаются к инфлюенсерам, чтобы показать преимущество своего бренда", - отметил он. Южноафриканский предприниматель из Йоханнесбурга, основатель и генеральный директор Недели моды в Соуэто Стивен Манчини, в свою очередь, считает, что дизайнеры, которые вдохновляются культурой ЮАР, должны помогать людям на производстве, не имеющим материальных возможностей для создания бренда и его продвижения на мировом рынке. "Если вы вдохновились, то нужно, чтобы вы потом как-то поддержали этот первый этап, помогли обществу, а не просто украли идею. Было бы очень хорошо, если бы вы помогали этим деревням в ЮАР на производстве", - подчеркнул он. Кроме того, заместитель директора Недели моды в Гватемале Фернандо Якс выразил желание, чтобы его страна стала модной столицей. В начале сессии министр культуры России Ольга Любимова заявила, что культура становится связующим звеном между государствами. "В Москве в концертном зале "Зарядье" собрались представители более чем сотни государств, включая страны БРИКС, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Рекордное количество участников подчеркивает растущее значение модной индустрии в культурном диалоге. На саммите будут обсуждаться важные темы, касающиеся международного сотрудничества, поддержки локальных брендов, инноваций и устойчивого развития", - сказала она в видеоприветствии.
https://ria.ru/20240905/odezhda-1970904401.html
https://ria.ru/20241003/fashion_summit-1976061386.html
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технологии, китай, москва, юар, ольга любимова, брикс, зарядье
Технологии, Китай, Москва, ЮАР, Ольга Любимова, БРИКС, Зарядье
Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае

Цзянь: модные тенденции в Китае направлены на объединение передовых технологий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов" в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов" в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Модные тенденции в Китае направлены на объединение передовых технологий и экологичных материалов, заявил исполнительный председатель Китайской ассоциации моды и председатель оргкомитета Недели моды в Китае Ян Цзянь на форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве.
Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября.
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"На нашей Неделе моды мы показываем, как объединить экологичные материалы и наши передовые технологии. Непрерывное устремление к инновациям - это ключевая тенденция", - сказал Цзянь в ходе сессии "Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах".
Он отметил важность понимания международных брендов и стилей из разных уголков мира, а также изучения потребительского рынка.
Цзянь добавил, что инфлюенсеры стали незаменимыми в модной индустрии. "Формы и методы продаж стали более зрелыми. Сейчас все дизайнеры обращаются к инфлюенсерам, чтобы показать преимущество своего бренда", - отметил он.
Южноафриканский предприниматель из Йоханнесбурга, основатель и генеральный директор Недели моды в Соуэто Стивен Манчини, в свою очередь, считает, что дизайнеры, которые вдохновляются культурой ЮАР, должны помогать людям на производстве, не имеющим материальных возможностей для создания бренда и его продвижения на мировом рынке.
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"Если вы вдохновились, то нужно, чтобы вы потом как-то поддержали этот первый этап, помогли обществу, а не просто украли идею. Было бы очень хорошо, если бы вы помогали этим деревням в ЮАР на производстве", - подчеркнул он.
Кроме того, заместитель директора Недели моды в Гватемале Фернандо Якс выразил желание, чтобы его страна стала модной столицей.
В начале сессии министр культуры России Ольга Любимова заявила, что культура становится связующим звеном между государствами. "В Москве в концертном зале "Зарядье" собрались представители более чем сотни государств, включая страны БРИКС, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Рекордное количество участников подчеркивает растущее значение модной индустрии в культурном диалоге. На саммите будут обсуждаться важные темы, касающиеся международного сотрудничества, поддержки локальных брендов, инноваций и устойчивого развития", - сказала она в видеоприветствии.
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ТехнологииКитайМоскваЮАРОльга ЛюбимоваБРИКСЗарядье
 
 
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