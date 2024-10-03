https://ria.ru/20241003/moda-1976234796.html

Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае

Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае - РИА Новости, 03.10.2024

Эксперт рассказал о модных тенденциях в Китае

Модные тенденции в Китае направлены на объединение передовых технологий и экологичных материалов, заявил исполнительный председатель Китайской ассоциации моды и РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:04

2024-10-03T18:04

2024-10-03T18:04

технологии

китай

москва

юар

ольга любимова

брикс

зарядье

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Модные тенденции в Китае направлены на объединение передовых технологий и экологичных материалов, заявил исполнительный председатель Китайской ассоциации моды и председатель оргкомитета Недели моды в Китае Ян Цзянь на форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве. Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября. "На нашей Неделе моды мы показываем, как объединить экологичные материалы и наши передовые технологии. Непрерывное устремление к инновациям - это ключевая тенденция", - сказал Цзянь в ходе сессии "Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах". Он отметил важность понимания международных брендов и стилей из разных уголков мира, а также изучения потребительского рынка. Цзянь добавил, что инфлюенсеры стали незаменимыми в модной индустрии. "Формы и методы продаж стали более зрелыми. Сейчас все дизайнеры обращаются к инфлюенсерам, чтобы показать преимущество своего бренда", - отметил он. Южноафриканский предприниматель из Йоханнесбурга, основатель и генеральный директор Недели моды в Соуэто Стивен Манчини, в свою очередь, считает, что дизайнеры, которые вдохновляются культурой ЮАР, должны помогать людям на производстве, не имеющим материальных возможностей для создания бренда и его продвижения на мировом рынке. "Если вы вдохновились, то нужно, чтобы вы потом как-то поддержали этот первый этап, помогли обществу, а не просто украли идею. Было бы очень хорошо, если бы вы помогали этим деревням в ЮАР на производстве", - подчеркнул он. Кроме того, заместитель директора Недели моды в Гватемале Фернандо Якс выразил желание, чтобы его страна стала модной столицей. В начале сессии министр культуры России Ольга Любимова заявила, что культура становится связующим звеном между государствами. "В Москве в концертном зале "Зарядье" собрались представители более чем сотни государств, включая страны БРИКС, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Рекордное количество участников подчеркивает растущее значение модной индустрии в культурном диалоге. На саммите будут обсуждаться важные темы, касающиеся международного сотрудничества, поддержки локальных брендов, инноваций и устойчивого развития", - сказала она в видеоприветствии.

https://ria.ru/20240905/odezhda-1970904401.html

https://ria.ru/20241003/fashion_summit-1976061386.html

https://realty.ria.ru/20240517/balabala-1946728318.html

китай

москва

юар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, китай, москва, юар, ольга любимова, брикс, зарядье