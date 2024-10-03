https://ria.ru/20241003/miny-1976153385.html

В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах

В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах - РИА Новости, 03.10.2024

В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает послания на невзведенных украинских минах признаком зреющего в рядах ВСУ бунта. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:16

2024-10-03T14:16

2024-10-03T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает послания на невзведенных украинских минах признаком зреющего в рядах ВСУ бунта. Ранее сапер Ленинградского полка с позывным "Бурзум" сообщил РИА Новости, что на одном из направлений СВО украинские военные установили невзведенные мины с бумажками, на которых было написано: "Русские, простите". По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, которые не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией. "Это свидетельствует о том, что эйфория в украинском обществе, как в тылу, так и на фронте, наконец-то прошла, и теперь в нем зреет стихийный бунт против режима (Владимира) Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, украинский народ прозреет и поймет, что им правит предатель, силой и страхом удерживающий власть в стране.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил шеремет, госдума рф