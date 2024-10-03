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В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/miny-1976153385.html
В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах
В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах - РИА Новости, 03.10.2024
В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает послания на невзведенных украинских минах признаком зреющего в рядах ВСУ бунта. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:16
2024-10-03T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает послания на невзведенных украинских минах признаком зреющего в рядах ВСУ бунта. Ранее сапер Ленинградского полка с позывным "Бурзум" сообщил РИА Новости, что на одном из направлений СВО украинские военные установили невзведенные мины с бумажками, на которых было написано: "Русские, простите". По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, которые не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией. "Это свидетельствует о том, что эйфория в украинском обществе, как в тылу, так и на фронте, наконец-то прошла, и теперь в нем зреет стихийный бунт против режима (Владимира) Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, украинский народ прозреет и поймет, что им правит предатель, силой и страхом удерживающий власть в стране.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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в мире, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали послания на украинских минах

Шеремет назвал послания на украинских минах признаком зреющего в ВСУ бунта

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает послания на невзведенных украинских минах признаком зреющего в рядах ВСУ бунта.
Ранее сапер Ленинградского полка с позывным "Бурзум" сообщил РИА Новости, что на одном из направлений СВО украинские военные установили невзведенные мины с бумажками, на которых было написано: "Русские, простите". По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, которые не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией.
«
"Это свидетельствует о том, что эйфория в украинском обществе, как в тылу, так и на фронте, наконец-то прошла, и теперь в нем зреет стихийный бунт против режима (Владимира) Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, украинский народ прозреет и поймет, что им правит предатель, силой и страхом удерживающий власть в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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