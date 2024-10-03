https://ria.ru/20241003/miny-1976070186.html

ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России - РИА Новости, 03.10.2024

ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

Украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите" на одном из направлений в зоне СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T04:55

2024-10-03T04:55

2024-10-03T14:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите" на одном из направлений в зоне СВО, сообщил РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум."Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная. <...> И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели", — рассказал сапер.По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, которые не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией."То есть они намекают на то, что кому-то эта война все-таки не нужна. Даже тем, кто воюет против нас. По сути, украинский народ, большинство понимают, что они воюют ни за что", — отметил Бурзум, добавив, что в развязывании конфликта виноваты Запад и его пропаганда.Ранее британская газета The Guardian сообщала, что на Украине стремительно растет число тех, кто не желает воевать за ВСУ. В стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html

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россия, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, украина