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ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 03.10.2024 (обновлено: 14:47 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/miny-1976070186.html
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России
Украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите" на одном из направлений в зоне СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:55
2024-10-03T14:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите" на одном из направлений в зоне СВО, сообщил РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.&quot;Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная. &lt;...&gt; И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки &quot;Русские, простите&quot;. Буквально два слова: &quot;Русские, простите&quot;. То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели&quot;, — рассказал сапер.По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, которые не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией."То есть они намекают на то, что кому-то эта война все-таки не нужна. Даже тем, кто воюет против нас. По сути, украинский народ, большинство понимают, что они воюют ни за что", — отметил Бурзум, добавив, что в развязывании конфликта виноваты Запад и его пропаганда.Ранее британская газета The Guardian сообщала, что на Украине стремительно растет число тех, кто не желает воевать за ВСУ. В стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html
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россия, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, В мире, Украина
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

Сапер Бурзум: ВСУ оставили невзведенные мины с запиской "Русские, простите"

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите" на одном из направлений в зоне СВО, сообщил РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.
«

"Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная. <...> И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели", — рассказал сапер.

По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, которые не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией.
"То есть они намекают на то, что кому-то эта война все-таки не нужна. Даже тем, кто воюет против нас. По сути, украинский народ, большинство понимают, что они воюют ни за что", — отметил Бурзум, добавив, что в развязывании конфликта виноваты Запад и его пропаганда.
Ранее британская газета The Guardian сообщала, что на Украине стремительно растет число тех, кто не желает воевать за ВСУ.
В стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВ миреУкраина
 
 
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