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На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.10.2024
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19:16 03.10.2024 (обновлено: 20:02 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/migranty-1976251254.html
На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов
На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.10.2024
На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов
Полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России, сообщает подмосковный главк МВД. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:16
2024-10-03T20:02
россия
московская область (подмосковье)
мытищи
ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России, сообщает подмосковный главк МВД. Рейд проходил на территории строительства жилого комплекса в Мытищах. Полицейские проверили по информационным учетным базам 96 иностранных граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России в отношении 40 мигрантов составлены административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ, из них пять нелегалов привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания. "На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), мытищи, ситуация с нелегальными мигрантами
Россия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Ситуация с нелегальными мигрантами
На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов

Полиция проверила почти сотню мигрантов, 40 из них выдворят из России

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramПодмосковные полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в Мытищах
Подмосковные полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в Мытищах - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Подмосковные полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в Мытищах
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России, сообщает подмосковный главк МВД.
Рейд проходил на территории строительства жилого комплекса в Мытищах. Полицейские проверили по информационным учетным базам 96 иностранных граждан.
За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России в отношении 40 мигрантов составлены административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ, из них пять нелегалов привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания.
"На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя, заключили в ведомстве.
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