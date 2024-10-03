https://ria.ru/20241003/migranty-1976251254.html

На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов

На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.10.2024

На стройке в Подмосковье нашли около 40 нелегальных мигрантов

Полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России, сообщает подмосковный главк МВД. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:16

2024-10-03T19:16

2024-10-03T20:02

россия

московская область (подмосковье)

мытищи

ситуация с нелегальными мигрантами

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России, сообщает подмосковный главк МВД. Рейд проходил на территории строительства жилого комплекса в Мытищах. Полицейские проверили по информационным учетным базам 96 иностранных граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России в отношении 40 мигрантов составлены административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ, из них пять нелегалов привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания. "На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html

россия

московская область (подмосковье)

мытищи

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россия, московская область (подмосковье), мытищи, ситуация с нелегальными мигрантами