https://ria.ru/20241003/migranty-1976136481.html
В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов
В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов - РИА Новости, 03.10.2024
В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в 2025 году начать открывать в пяти пилотных регионах -Хабаровском крае, Кузбассе, Якутии,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:02
2024-10-03T13:02
2024-10-03T13:02
общество
челябинская область
хабаровский край
кемеровская область
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в 2025 году начать открывать в пяти пилотных регионах -Хабаровском крае, Кузбассе, Якутии, Татарстане и Челябинской области - центры социокультурной адаптации трудовых мигрантов, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов. "В следующем году они (центры адаптации мигрантов - ред.) уже начнут работать. Это будет Хабаровский край, Кемеровская область - Кузбасс, Республика Саха (Якутия), Татарстан и Челябинская область", - сказал Баринов журналистам после заседания комитета Госдумы по делам национальностей, где рассматривался проект федерального закона о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В ходе заседания он отметил, что на социокультурную адаптацию трудовых мигрантов в 2025 году в госпрограмме заложено всего 2,5 миллиона рублей, в прошлом году объем средств на эти цели составил 16 миллионов рублей. "Впервые нам (на ближайшие три года - ред.) выделены средства, чтобы в нескольких пилотных регионах на условиях софинансирования с субъектами запустить полноценные центры адаптации… На эти цели предусмотрено 108,2 миллиона рублей ежегодно", - уточнил глава ФАДН.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html
https://ria.ru/20240722/migranty-1961314596.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, хабаровский край, кемеровская область, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), госдума рф
Общество, Челябинская область, Хабаровский край, Кемеровская область, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Госдума РФ
В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов
ФАДН планирует открыть центры адаптации трудовых мигрантов в пяти регионах