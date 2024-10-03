https://ria.ru/20241003/migranty-1976136481.html

В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов

В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов - РИА Новости, 03.10.2024

В пяти пилотных регионах откроют центры адаптации мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в 2025 году начать открывать в пяти пилотных регионах -Хабаровском крае, Кузбассе, Якутии,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:02

2024-10-03T13:02

2024-10-03T13:02

общество

челябинская область

хабаровский край

кемеровская область

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

госдума рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует в 2025 году начать открывать в пяти пилотных регионах -Хабаровском крае, Кузбассе, Якутии, Татарстане и Челябинской области - центры социокультурной адаптации трудовых мигрантов, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов. "В следующем году они (центры адаптации мигрантов - ред.) уже начнут работать. Это будет Хабаровский край, Кемеровская область - Кузбасс, Республика Саха (Якутия), Татарстан и Челябинская область", - сказал Баринов журналистам после заседания комитета Госдумы по делам национальностей, где рассматривался проект федерального закона о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В ходе заседания он отметил, что на социокультурную адаптацию трудовых мигрантов в 2025 году в госпрограмме заложено всего 2,5 миллиона рублей, в прошлом году объем средств на эти цели составил 16 миллионов рублей. "Впервые нам (на ближайшие три года - ред.) выделены средства, чтобы в нескольких пилотных регионах на условиях софинансирования с субъектами запустить полноценные центры адаптации… На эти цели предусмотрено 108,2 миллиона рублей ежегодно", - уточнил глава ФАДН.

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html

https://ria.ru/20240722/migranty-1961314596.html

челябинская область

хабаровский край

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, челябинская область, хабаровский край, кемеровская область, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), госдума рф