https://ria.ru/20241003/medvedev-1976273558.html

Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев

Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024

Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев

Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:21

2024-10-03T23:21

2024-10-03T23:21

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев на своей странице во "ВКонтакте" вечером в четверг сообщил, что комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России Владимиром Путиным, приступила к работе. "Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968852150.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф