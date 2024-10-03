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Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/medvedev-1976273558.html
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев
Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:21
2024-10-03T23:21
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев на своей странице во "ВКонтакте" вечером в четверг сообщил, что комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России Владимиром Путиным, приступила к работе. "Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968852150.html
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев

Медведев: контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБрошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во "ВКонтакте" вечером в четверг сообщил, что комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России Владимиром Путиным, приступила к работе.
«
"Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев рассказал о совещаниях по комплектованию ВС России контрактниками
27 августа, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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