https://ria.ru/20241003/medvedev-1976273558.html
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев
Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:21
2024-10-03T23:21
2024-10-03T23:21
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работой с будущими военнослужащими-контрактниками ВС РФ занимаются во всех регионах и муниципалитетах России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев на своей странице во "ВКонтакте" вечером в четверг сообщил, что комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России Владимиром Путиным, приступила к работе. "Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968852150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Работой с контрактниками занимаются во всех регионах, заявил Медведев
Медведев: контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах России