Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев
Медведев: работа по комплектованию армии контрактниками продолжится до победы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктор беседует с мужчиной в мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в селе Новое Тарбеево
Инструктор беседует с мужчиной в мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в селе Новое Тарбеево . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работа по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", публикация была посвящена работе по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками.
Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками
20 сентября, 19:21