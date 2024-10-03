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Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/medvedev-1976272884.html
Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев
Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024
Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев
Работа по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России, заявил зампред... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:14
2024-10-03T23:14
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работа по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", публикация была посвящена работе по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками.
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев

Медведев: работа по комплектованию армии контрактниками продолжится до победы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктор беседует с мужчиной в мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в селе Новое Тарбеево
Инструктор беседует с мужчиной в мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в селе Новое Тарбеево - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктор беседует с мужчиной в мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в селе Новое Тарбеево . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работа по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", публикация была посвящена работе по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
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