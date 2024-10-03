https://ria.ru/20241003/medvedev-1976272884.html

Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев

Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2024

Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев

Работа по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России, заявил зампред... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:14

2024-10-03T23:14

2024-10-03T23:14

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Работа по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", публикация была посвящена работе по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками.

https://ria.ru/20240920/komissiya-1973916723.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф