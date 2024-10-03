https://ria.ru/20241003/medvedev-1976272537.html
Медведев назвал единственную форму привлечения граждан для участия в СВО
Медведев назвал единственную форму привлечения граждан для участия в СВО - РИА Новости, 03.10.2024
Медведев назвал единственную форму привлечения граждан для участия в СВО
Зачисление на контракт является единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции, заявил зампредседатедя Совбеза РФ... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:12
2024-10-03T23:12
2024-10-03T23:12
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Зачисление на контракт является единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции, заявил зампредседатедя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что созданная президентом РФ Владимиром Путиным комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками приступила к работе. "Зачисление на контракт – единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241001/medvedev-1975795168.html
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россия, дмитрий медведев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев назвал единственную форму привлечения граждан для участия в СВО
Медведев: зачисление на контракт - единственная форма привлечения россиян на СВО