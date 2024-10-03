Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/mediki-1976100367.html
Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах
Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах - РИА Новости, 03.10.2024
Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах
Выплаты медикам в малых городах дают положительный эффект, с начала введения этой меры поддержки прирост медицинских работников в малых населенных пунктах... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:41
2024-10-03T10:41
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962272717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ed9c4d228bc9382fee927aa3ddda319.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выплаты медикам в малых городах дают положительный эффект, с начала введения этой меры поддержки прирост медицинских работников в малых населенных пунктах составил 7-8%, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "С начала введения специальных выплат в пределах 7-8% есть прирост по численности медиков в малых населенных пунктах, особенно в регионах центральной полосы", - сказал Мурашко. Президент РФ Владимир Путин в феврале предложил увеличить ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, районных центрах и селах с 1 марта. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.
https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962272717_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ab76da1bbe83230ba4c0427972ac7588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах

Число медиков в малых населенных пунктах выросло на семь-восемь процентов

© iStock.com / byryoВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / byryo
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выплаты медикам в малых городах дают положительный эффект, с начала введения этой меры поддержки прирост медицинских работников в малых населенных пунктах составил 7-8%, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С начала введения специальных выплат в пределах 7-8% есть прирост по численности медиков в малых населенных пунктах, особенно в регионах центральной полосы", - сказал Мурашко.
Президент РФ Владимир Путин в феврале предложил увеличить ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, районных центрах и селах с 1 марта. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
20 апреля, 12:32
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала