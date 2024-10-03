https://ria.ru/20241003/mediki-1976100367.html

Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах

Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах - РИА Новости, 03.10.2024

Мурашко рассказал о росте числа медработников в малых городах

Выплаты медикам в малых городах дают положительный эффект, с начала введения этой меры поддержки прирост медицинских работников в малых населенных пунктах... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:41

2024-10-03T10:41

2024-10-03T10:41

общество

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россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выплаты медикам в малых городах дают положительный эффект, с начала введения этой меры поддержки прирост медицинских работников в малых населенных пунктах составил 7-8%, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "С начала введения специальных выплат в пределах 7-8% есть прирост по численности медиков в малых населенных пунктах, особенно в регионах центральной полосы", - сказал Мурашко. Президент РФ Владимир Путин в феврале предложил увеличить ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, районных центрах и селах с 1 марта. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.

https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин