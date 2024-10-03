https://ria.ru/20241003/matvienko-1976174687.html

Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя

Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя - РИА Новости, 03.10.2024

Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с большой радостью побывала с визитом в Севастополе, и отметила изменения его облика. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:02

2024-10-03T15:02

2024-10-03T15:02

севастополь

валентина матвиенко

михаил развожаев

совет федерации рф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с большой радостью побывала с визитом в Севастополе, и отметила изменения его облика. Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь. В рамках визита она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств. "С большой радостью побывала в Севастополе. Посмотрела, как много изменений произошло в городе, какое движение, как меняется инфраструктура. Спасибо огромное вашей команде за то, что так много делается в очень непростых условиях. Дороги меняются, инфраструктура", - сказала Матвиенко на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым. В частности, председатель Совфеда отметила строительство музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес", назвав его уникальным, детской школы искусств, а также театра оперы и балета.

https://ria.ru/20240905/sevastopol-1804012802.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, валентина матвиенко, михаил развожаев, совет федерации рф, общество