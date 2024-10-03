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Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя - РИА Новости, 03.10.2024
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15:02 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/matvienko-1976174687.html
Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя
Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя - РИА Новости, 03.10.2024
Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с большой радостью побывала с визитом в Севастополе, и отметила изменения его облика. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:02
2024-10-03T15:02
севастополь
валентина матвиенко
михаил развожаев
совет федерации рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с большой радостью побывала с визитом в Севастополе, и отметила изменения его облика. Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь. В рамках визита она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств. "С большой радостью побывала в Севастополе. Посмотрела, как много изменений произошло в городе, какое движение, как меняется инфраструктура. Спасибо огромное вашей команде за то, что так много делается в очень непростых условиях. Дороги меняются, инфраструктура", - сказала Матвиенко на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым. В частности, председатель Совфеда отметила строительство музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес", назвав его уникальным, детской школы искусств, а также театра оперы и балета.
https://ria.ru/20240905/sevastopol-1804012802.html
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севастополь, валентина матвиенко, михаил развожаев, совет федерации рф, общество
Севастополь, Валентина Матвиенко, Михаил Развожаев, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко отметила изменения в облике Севастополя

Матвиенко: в облике и инфраструктуре Севастополя произошло много изменений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с большой радостью побывала с визитом в Севастополе, и отметила изменения его облика.
Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь. В рамках визита она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств.
«
"С большой радостью побывала в Севастополе. Посмотрела, как много изменений произошло в городе, какое движение, как меняется инфраструктура. Спасибо огромное вашей команде за то, что так много делается в очень непростых условиях. Дороги меняются, инфраструктура", - сказала Матвиенко на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.
В частности, председатель Совфеда отметила строительство музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес", назвав его уникальным, детской школы искусств, а также театра оперы и балета.
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СевастопольВалентина МатвиенкоМихаил РазвожаевСовет Федерации РФОбщество
 
 
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