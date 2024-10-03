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Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором - РИА Новости, 03.10.2024
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15:01 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/matvienko-1976174236.html
Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором
Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором - РИА Новости, 03.10.2024
Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала губернатора Севастополя Михаила Развожаева активным человеком, который постоянно ведет диалог с... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:01
2024-10-03T15:01
политика
севастополь
валентина матвиенко
михаил развожаев
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала губернатора Севастополя Михаила Развожаева активным человеком, который постоянно ведет диалог с федеральными органами власти. Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь. В рамках визита она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств. "Мы с вами находимся в постоянном контакте, общаемся. Я знаю, что вы губернатор очень активный, постоянно ведете диалог с федеральными органами власти, чтобы они тоже выполняли обязательства, которые на них возложены", - сказала Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя. Развожаев на встрече затронул вопрос децентрализации системы отопления в Севастополе, который предусматривает строительство 12 новых блочно-модульных котельных в 2025 году. В свою очередь, Матвиенко назвала этот вопрос очень важным для качества жизни людей и пообещала поддержку в реализации проекта.
https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html
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политика, севастополь, валентина матвиенко, михаил развожаев, совет федерации рф
Политика, Севастополь, Валентина Матвиенко, Михаил Развожаев, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором

Матвиенко назвала губернатора Севастополя Развожаева активным человеком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала губернатора Севастополя Михаила Развожаева активным человеком, который постоянно ведет диалог с федеральными органами власти.
Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь. В рамках визита она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств.
"Мы с вами находимся в постоянном контакте, общаемся. Я знаю, что вы губернатор очень активный, постоянно ведете диалог с федеральными органами власти, чтобы они тоже выполняли обязательства, которые на них возложены", - сказала Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя.
Развожаев на встрече затронул вопрос децентрализации системы отопления в Севастополе, который предусматривает строительство 12 новых блочно-модульных котельных в 2025 году.
В свою очередь, Матвиенко назвала этот вопрос очень важным для качества жизни людей и пообещала поддержку в реализации проекта.
Посетители на открытии музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом
Вчера, 12:01
 
ПолитикаСевастопольВалентина МатвиенкоМихаил РазвожаевСовет Федерации РФ
 
 
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