https://ria.ru/20241003/matvienko-1976174236.html

Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором

Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором - РИА Новости, 03.10.2024

Матвиенко назвала Развожаева активным губернатором

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала губернатора Севастополя Михаила Развожаева активным человеком, который постоянно ведет диалог с... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:01

2024-10-03T15:01

2024-10-03T15:01

политика

севастополь

валентина матвиенко

михаил развожаев

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала губернатора Севастополя Михаила Развожаева активным человеком, который постоянно ведет диалог с федеральными органами власти. Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь. В рамках визита она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств. "Мы с вами находимся в постоянном контакте, общаемся. Я знаю, что вы губернатор очень активный, постоянно ведете диалог с федеральными органами власти, чтобы они тоже выполняли обязательства, которые на них возложены", - сказала Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя. Развожаев на встрече затронул вопрос децентрализации системы отопления в Севастополе, который предусматривает строительство 12 новых блочно-модульных котельных в 2025 году. В свою очередь, Матвиенко назвала этот вопрос очень важным для качества жизни людей и пообещала поддержку в реализации проекта.

https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html

севастополь

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политика, севастополь, валентина матвиенко, михаил развожаев, совет федерации рф