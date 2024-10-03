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Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом - РИА Новости, 03.10.2024
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12:01 03.10.2024 (обновлено: 15:36 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html
Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом
Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом - РИА Новости, 03.10.2024
Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Севастополь назвала строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" подвигом. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:01
2024-10-03T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Севастополь назвала строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" подвигом. &quot;То, что произошло в Херсонесе, — просто подвиг совершили благодаря инициативе Владимира Владимировича Путина и вашему непосредственному участию, потому что без правительства города и губернатора такой проект невозможно реализовать&quot;, — сказала она на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.По словам Матвиенко, ее также невероятно впечатлила новая детская школа искусств. Она отметила, что аналогов ей нет не только в России, но и в мире. Председатель Совфеда добавила, что учреждение обустроили функционально, красиво и эстетично, создав все условия для творческого развития детей.Парламентарий также подчеркнула, что региональная команда очень много делает на благо Севастополя."Мы понимаем, в очень непростых условиях. И дороги меняются, и инфраструктура. Полагаю, что севастопольцы это видят и ценят", — сказала Матвиенко.Ранее в четверг губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. Она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены Музей христианства, археологический Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысячами человек.
https://ria.ru/20240902/sevastopol-1962252421.html
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858809840.html
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общество, севастополь, херсонес, россия, валентина матвиенко, владимир путин, михаил развожаев, совет федерации рф
Общество, Севастополь, Херсонес, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом

Матвиенко: в мире нет аналогов детской школы искусств в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Посетители на открытии музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Посетители на открытии музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Севастополь назвала строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" подвигом.
«

"То, что произошло в Херсонесе, — просто подвиг совершили благодаря инициативе Владимира Владимировича Путина и вашему непосредственному участию, потому что без правительства города и губернатора такой проект невозможно реализовать", — сказала она на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.

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По словам Матвиенко, ее также невероятно впечатлила новая детская школа искусств. Она отметила, что аналогов ей нет не только в России, но и в мире. Председатель Совфеда добавила, что учреждение обустроили функционально, красиво и эстетично, создав все условия для творческого развития детей.
Парламентарий также подчеркнула, что региональная команда очень много делает на благо Севастополя.
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"Мы понимаем, в очень непростых условиях. И дороги меняются, и инфраструктура. Полагаю, что севастопольцы это видят и ценят", — сказала Матвиенко.
Ранее в четверг губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. Она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены Музей христианства, археологический Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысячами человек.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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ОбществоСевастопольХерсонесРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинМихаил РазвожаевСовет Федерации РФ
 
 
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