https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html

Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом

Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом - РИА Новости, 03.10.2024

Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Севастополь назвала строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" подвигом. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:01

2024-10-03T12:01

2024-10-03T15:36

общество

севастополь

херсонес

россия

валентина матвиенко

владимир путин

михаил развожаев

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Севастополь назвала строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" подвигом. "То, что произошло в Херсонесе, — просто подвиг совершили благодаря инициативе Владимира Владимировича Путина и вашему непосредственному участию, потому что без правительства города и губернатора такой проект невозможно реализовать", — сказала она на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.По словам Матвиенко, ее также невероятно впечатлила новая детская школа искусств. Она отметила, что аналогов ей нет не только в России, но и в мире. Председатель Совфеда добавила, что учреждение обустроили функционально, красиво и эстетично, создав все условия для творческого развития детей.Парламентарий также подчеркнула, что региональная команда очень много делает на благо Севастополя."Мы понимаем, в очень непростых условиях. И дороги меняются, и инфраструктура. Полагаю, что севастопольцы это видят и ценят", — сказала Матвиенко.Ранее в четверг губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. Она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены Музей христианства, археологический Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысячами человек.

https://ria.ru/20240902/sevastopol-1962252421.html

https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858809840.html

https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, севастополь, херсонес, россия, валентина матвиенко, владимир путин, михаил развожаев, совет федерации рф