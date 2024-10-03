Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом
Матвиенко: в мире нет аналогов детской школы искусств в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Посетители на открытии музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Севастополь назвала строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" подвигом.
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"То, что произошло в Херсонесе, — просто подвиг совершили благодаря инициативе Владимира Владимировича Путина и вашему непосредственному участию, потому что без правительства города и губернатора такой проект невозможно реализовать", — сказала она на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.
По словам Матвиенко, ее также невероятно впечатлила новая детская школа искусств. Она отметила, что аналогов ей нет не только в России, но и в мире. Председатель Совфеда добавила, что учреждение обустроили функционально, красиво и эстетично, создав все условия для творческого развития детей.
Парламентарий также подчеркнула, что региональная команда очень много делает на благо Севастополя.
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"Мы понимаем, в очень непростых условиях. И дороги меняются, и инфраструктура. Полагаю, что севастопольцы это видят и ценят", — сказала Матвиенко.
Ранее в четверг губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. Она побывала в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" и Севастопольской детской школе искусств.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены Музей христианства, археологический Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысячами человек.