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Матвиенко посетила Севастополь - РИА Новости, 03.10.2024
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11:57 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/matvienko-1976115892.html
Матвиенко посетила Севастополь
Матвиенко посетила Севастополь - РИА Новости, 03.10.2024
Матвиенко посетила Севастополь
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:57
2024-10-03T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Вместе с Владыкой Тихоном показали ей музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и Севастопольскую детскую школу искусств", - написал Развожаев. Губернатор напомнил, что Школа искусств стала первым открытым объектом нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес". Сейчас в ней учатся свыше тысячи детей. Кроме того, по словам Развожаева, у него состоялась двусторонняя встреча с главой Совфеда, на которой обсудили вопросы развития инфраструктуры города. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий - 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html
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севастополь, россия, новороссия, валентина матвиенко, михаил развожаев, владимир путин, совет федерации рф, общество
Севастополь, Россия, Новороссия, Валентина Матвиенко, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко посетила Севастополь

Губернатор Развожаев: Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Вместе с Владыкой Тихоном показали ей музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и Севастопольскую детскую школу искусств", - написал Развожаев.
Открытие выставки Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Севастополе. 28 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых
28 сентября, 23:39
Губернатор напомнил, что Школа искусств стала первым открытым объектом нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес". Сейчас в ней учатся свыше тысячи детей.
Кроме того, по словам Развожаева, у него состоялась двусторонняя встреча с главой Совфеда, на которой обсудили вопросы развития инфраструктуры города.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий - 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес"
30 июля, 05:33
 
СевастопольРоссияНовороссияВалентина МатвиенкоМихаил РазвожаевВладимир ПутинСовет Федерации РФОбщество
 
 
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