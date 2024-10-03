https://ria.ru/20241003/matvienko-1976115892.html

Матвиенко посетила Севастополь

Матвиенко посетила Севастополь - РИА Новости, 03.10.2024

Матвиенко посетила Севастополь

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:57

2024-10-03T11:57

2024-10-03T11:57

севастополь

россия

новороссия

валентина матвиенко

михаил развожаев

владимир путин

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Вместе с Владыкой Тихоном показали ей музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и Севастопольскую детскую школу искусств", - написал Развожаев. Губернатор напомнил, что Школа искусств стала первым открытым объектом нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес". Сейчас в ней учатся свыше тысячи детей. Кроме того, по словам Развожаева, у него состоялась двусторонняя встреча с главой Совфеда, на которой обсудили вопросы развития инфраструктуры города. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий - 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html

https://ria.ru/20240730/kompleks-1962831544.html

севастополь

россия

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, новороссия, валентина матвиенко, михаил развожаев, владимир путин, совет федерации рф, общество