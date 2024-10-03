Матвиенко посетила Севастополь
Губернатор Развожаев: Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочим визитом Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Вместе с Владыкой Тихоном показали ей музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и Севастопольскую детскую школу искусств", - написал Развожаев.
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Губернатор напомнил, что Школа искусств стала первым открытым объектом нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес". Сейчас в ней учатся свыше тысячи детей.
Кроме того, по словам Развожаева, у него состоялась двусторонняя встреча с главой Совфеда, на которой обсудили вопросы развития инфраструктуры города.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. Он впервые открылся для посетителей 30 июля. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий - 140 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек.