https://ria.ru/20241003/markirovka-1976068459.html

В ГД предложили ввести цветовую маркировку продуктов с сахаром и жирами

В ГД предложили ввести цветовую маркировку продуктов с сахаром и жирами - РИА Новости, 03.10.2024

В ГД предложили ввести цветовую маркировку продуктов с сахаром и жирами

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T03:50

2024-10-03T03:50

2024-10-03T03:50

борис чернышов (депутат)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку продуктов, которые содержат сахар и жиры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю внедрить систему маркировки продуктов питания "Светофор" на обязательной основе для всех производителей. Это позволит потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара и жиров: красная маркировка будет означать повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья. Это поможет гражданам более осознанно подходить к своему питанию и делать выбор в пользу более здоровых продуктов", - сказано в обращении. В документе отмечается, что ранее Роспотребнадзор инициировал проект по добровольной маркировке пищевой продукции под названием "Светофор", эта мера нацелена на повышение осведомленности потребителей о составе продуктов питания, однако, как показала практика, в добровольной форме данная инициатива не достигла максимальной эффективности, и это связано с тем, что не все производители заинтересованы в том, чтобы предоставлять информацию о повышенном содержании вредных компонентов в своей продукции. "Предложение ввести цветовую маркировку продуктов мы вносим уже много лет. Это самый простой способ акцентировать внимание потребителей на том, какая пища преобладает в их рационе: полезная или вредная. Каких больше упаковок, красных, желтых или зеленых в холодильнике и на кухне в целом, такой и рацион", - рассказал РИА Новости Чернышов. По его словам, уже более четверти населения страдают ожирением "в запущенном виде". И, по мнению вице-спикера Госдумы, конечно, производители чипсов, сладостей, полуфабрикатов наверняка выступят против, потому что это может снизить их продажи, но важнее благополучие граждан. "Нужно принимать реальные меры, которые побудят людей пересмотреть свое отношение к еде. Система "светофор" - хороший шаг в этом направлении", - заключил Чернышов.

https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html

https://ria.ru/20241002/gd-1975914383.html

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борис чернышов (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество