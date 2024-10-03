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Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами - РИА Новости, 03.10.2024
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05:42 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/mali-1976071979.html
Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами
Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами - РИА Новости, 03.10.2024
Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами
Расследование Мали о сотрудничестве Украины с террористами не должно занять много времени, поскольку в Киеве признают факты преступлений, результаты будут... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:42
2024-10-03T05:42
киев
мали
россия
абдулай диоп
мария захарова
в мире
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Расследование Мали о сотрудничестве Украины с террористами не должно занять много времени, поскольку в Киеве признают факты преступлений, результаты будут своевременно опубликованы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. В августе прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. "Это расследование началось всего несколько дней назад, но я не думаю, что предстоит большая работа, ведь украинские чиновники сами открыто заявляют о причастности к террористическим сетям, предоставлении им разведданных, оборудования, даже утверждают, что еще что-то случится. Конечно, с юридической точки зрения, мы обязаны были начать расследование, и оно продолжается, и я не могу вмешиваться в работу судебной системы. Но я уверен, что результаты расследования будут своевременно обнародованы", – сказал Диоп. Он напомнил, что ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Совбез ООН, отметил министр, пока "хранит молчание", и Мали не знает, "в чем причина". "Помимо прямой поддержки Украиной малийской коалиции террористов, мы также знаем, что оружие, другая материальная поддержка и военное оборудование, предоставляемое Украиной, к сожалению, частично оседает в Сахеле, что приводит к дальнейшей дестабилизации наших стран. Все это - элементы, над которыми нам предстоит работать, но мы с нетерпением ожидаем результатов расследования и привлечения лидеров Украины к ответственности", – подытожил Диоп. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html
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киев, мали, россия, абдулай диоп, мария захарова, в мире
Киев, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Мария Захарова, В мире
Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами

МИД Мали: Бамако обнародует итоги расследования о связях Киева с террористами

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Расследование Мали о сотрудничестве Украины с террористами не должно занять много времени, поскольку в Киеве признают факты преступлений, результаты будут своевременно опубликованы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
В августе прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму.
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"Это расследование началось всего несколько дней назад, но я не думаю, что предстоит большая работа, ведь украинские чиновники сами открыто заявляют о причастности к террористическим сетям, предоставлении им разведданных, оборудования, даже утверждают, что еще что-то случится. Конечно, с юридической точки зрения, мы обязаны были начать расследование, и оно продолжается, и я не могу вмешиваться в работу судебной системы. Но я уверен, что результаты расследования будут своевременно обнародованы", – сказал Диоп.
Он напомнил, что ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Совбез ООН, отметил министр, пока "хранит молчание", и Мали не знает, "в чем причина".
"Помимо прямой поддержки Украиной малийской коалиции террористов, мы также знаем, что оружие, другая материальная поддержка и военное оборудование, предоставляемое Украиной, к сожалению, частично оседает в Сахеле, что приводит к дальнейшей дестабилизации наших стран. Все это - элементы, над которыми нам предстоит работать, но мы с нетерпением ожидаем результатов расследования и привлечения лидеров Украины к ответственности", – подытожил Диоп.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
КиевМалиРоссияАбдулай ДиопМария ЗахароваВ мире
 
 
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