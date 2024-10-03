https://ria.ru/20241003/mali-1976067618.html
Мали рассчитывает "в ближайшем будущем" подать заявку на вступление в БРИКС
Мали рассчитывает "в ближайшем будущем" подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 03.10.2024
Мали рассчитывает "в ближайшем будущем" подать заявку на вступление в БРИКС
Мали заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется "в ближайшем будущем" вместе с альянсом стран Сахеля подать заявку, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:21
2024-10-03T03:21
2024-10-03T03:21
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Мали заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется "в ближайшем будущем" вместе с альянсом стран Сахеля подать заявку, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. "Да, Мали заинтересована (в присоединении к БРИКС). Конечно, мы еще не дошли до того, чтобы подать заявку, но это обсуждение продолжается с нашими российскими друзьями, а также с некоторыми другими членами БРИКС... Мы рассматриваем все варианты, но я надеюсь, что в ближайшем будущем наша страна совместно с конфедерацией "Альянс государств Сахеля" обратится к БРИКС с просьбой о членстве", – сказал министр. Диоп отметил, что БРИКС представляет собой альтернативную модель многостороннего мира и обеспечивает определенный баланс в международных отношениях. Мали, добавил он, считает, что "БРИКС представляет интерес как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения того, чтобы голос нашей страны был услышан на международной арене". Помимо прочего, организация представляет интерес в плане экономики, например, в возможности осуществлять торговлю с использованием местных и национальных валют или с использованием банка БРИКС, сказал министр. "БРИКС представляет интерес в том плане, что объединение предоставит нашим экономикам и нашим бизнесменам доступ к некоторому финансированию, что, на наш взгляд, определенно является интересным вариантом для нашей страны", - подчеркнул Диоп. Мали также обсуждает с Буркина-Фасо и Нигером выработку общего подхода к БРИКС, добавил глава МИД.
https://ria.ru/20240930/briks-1975410265.html
https://ria.ru/20240928/briks-1975213187.html
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мали, сахель , нигер, брикс, абдулай диоп, саммит брикс, в мире
Мали, Сахель , Нигер, БРИКС, Абдулай Диоп, Саммит БРИКС, В мире
Мали рассчитывает "в ближайшем будущем" подать заявку на вступление в БРИКС
МИД Мали надеется на подачу заявки на членство в БРИКС в ближайшем будущем
ООН, 3 окт – РИА Новости. Мали заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется "в ближайшем будущем" вместе с альянсом стран Сахеля подать заявку, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп.
"Да, Мали заинтересована (в присоединении к БРИКС). Конечно, мы еще не дошли до того, чтобы подать заявку, но это обсуждение продолжается с нашими российскими друзьями, а также с некоторыми другими членами БРИКС... Мы рассматриваем все варианты, но я надеюсь, что в ближайшем будущем наша страна совместно с конфедерацией "Альянс государств Сахеля" обратится к БРИКС с просьбой о членстве", – сказал министр.
Диоп отметил, что БРИКС представляет собой альтернативную модель многостороннего мира и обеспечивает определенный баланс в международных отношениях. Мали, добавил он, считает, что "БРИКС представляет интерес как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения того, чтобы голос нашей страны был услышан на международной арене".
Помимо прочего, организация представляет интерес в плане экономики, например, в возможности осуществлять торговлю с использованием местных и национальных валют или с использованием банка БРИКС, сказал министр.
"БРИКС представляет интерес в том плане, что объединение предоставит нашим экономикам и нашим бизнесменам доступ к некоторому финансированию, что, на наш взгляд, определенно является интересным вариантом для нашей страны", - подчеркнул Диоп.
Мали также обсуждает с Буркина-Фасо и Нигером
выработку общего подхода к БРИКС, добавил глава МИД.