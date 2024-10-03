На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ встречают членов делегации Международного агентства по атомной энергии на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское. 3 октября 2024
Военнослужащие ВС РФ встречают членов делегации Международного агентства по атомной энергии на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское. 3 октября 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщила в четверг пресс-служба станции.
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 24-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе.
Глава МАГАТЭ Гросси выразил уверенность в скорой встрече с Путиным
2 октября, 06:25
Задачей наблюдателей является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооружёнными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии, говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС, сообщил Ульянов
28 сентября, 06:33