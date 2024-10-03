https://ria.ru/20241003/magate-1976172811.html

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 03.10.2024

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщила в четверг пресс-служба станции. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:58

2024-10-03T14:58

2024-10-03T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщила в четверг пресс-служба станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 24-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе. Задачей наблюдателей является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооружёнными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии, говорится в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20241002/grossi-1975859874.html

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)