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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 03.10.2024
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14:58 03.10.2024 (обновлено: 18:34 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/magate-1976172811.html
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 03.10.2024
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщила в четверг пресс-служба станции. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:58
2024-10-03T18:34
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщила в четверг пресс-служба станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 24-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе. Задачей наблюдателей является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооружёнными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии, говорится в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20241002/grossi-1975859874.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ встречают членов делегации Международного агентства по атомной энергии на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское. 3 октября 2024
Военнослужащие ВС РФ встречают членов делегации Международного агентства по атомной энергии на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ встречают членов делегации Международного агентства по атомной энергии на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское. 3 октября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщила в четверг пресс-служба станции.
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 24-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе.
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Задачей наблюдателей является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооружёнными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии, говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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