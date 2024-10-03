На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара
"Страна.ua": освобождение Угледара позволит ВС России упростить логистикуло
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские силы с освобождением Угледара достигнут важной цели — упростят свою логистику на юге Донбасса, пишет издание "Страна.ua".
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"Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики", — говорится в материале.
Как отмечает издание, примерно в 18 километрах к востоку от Угледара проходит крупная железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.
"Теперь, со срезанием угледарского выступа, россияне смогут начать использовать железную дорогу из Донецка к Мариуполю. Что в целом упростит российскую логистику на юге Украины. Также это отодвинет линию фронта от Мариуполя и от дорог вдоль побережья Азовского моря", — заключает автор статьи.
Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.