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На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:42 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html
На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара
На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара
Российские силы с освобождением Угледара достигнут важной цели — упростят свою логистику на юге Донбасса, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:42
2024-10-03T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
украина
россия
ян гагин
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские силы с освобождением Угледара достигнут важной цели — упростят свою логистику на юге Донбасса, пишет издание "Страна.ua"."Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики", — говорится в материале.Как отмечает издание, примерно в 18 километрах к востоку от Угледара проходит крупная железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями."Теперь, со срезанием угледарского выступа, россияне смогут начать использовать железную дорогу из Донецка к Мариуполю. Что в целом упростит российскую логистику на юге Украины. Также это отодвинет линию фронта от Мариуполя и от дорог вдоль побережья Азовского моря", — заключает автор статьи.Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975661888.html
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в мире, угледар, украина, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Украина, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара

"Страна.ua": освобождение Угледара позволит ВС России упростить логистикуло

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские силы с освобождением Угледара достигнут важной цели — упростят свою логистику на юге Донбасса, пишет издание "Страна.ua".
«
"Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, примерно в 18 километрах к востоку от Угледара проходит крупная железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.
"Теперь, со срезанием угледарского выступа, россияне смогут начать использовать железную дорогу из Донецка к Мариуполю. Что в целом упростит российскую логистику на юге Украины. Также это отодвинет линию фронта от Мариуполя и от дорог вдоль побережья Азовского моря", — заключает автор статьи.
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Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
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