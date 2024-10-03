https://ria.ru/20241003/livanov-1976144782.html
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 03.10.2024
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:44
2024-10-03T13:44
2024-10-03T16:18
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского."Реанимация неврологии, состояние тяжелое", — сказали в больнице.СМИ и Telegram-каналы сообщали, что артист попал в клинику в конце сентября с подозрением на инсульт.Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив".В кино Ливанов дебютировал в 1959-м с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, новости культуры, василий ливанов, шерлок холмс, кино и сериалы, знаменитости
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Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
Актера Ливанова госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии