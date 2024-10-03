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Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 03.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:44 03.10.2024 (обновлено: 16:18 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/livanov-1976144782.html
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 03.10.2024
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:44
2024-10-03T16:18
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского."Реанимация неврологии, состояние тяжелое", — сказали в больнице.СМИ и Telegram-каналы сообщали, что артист попал в клинику в конце сентября с подозрением на инсульт.Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив".В кино Ливанов дебютировал в 1959-м с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html
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москва, происшествия, новости культуры, василий ливанов, шерлок холмс, кино и сериалы, знаменитости
Москва, Происшествия, Культура, Новости культуры, Василий Ливанов, Шерлок Холмс, Кино и сериалы, Знаменитости
Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию

Актера Ливанова госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Василий Ливанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
"Реанимация неврологии, состояние тяжелое", — сказали в больнице.
Василий Ливанов в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Василий Ливанов и другие Холмсы: лучшие Шерлоки в кино
22 мая, 08:00
СМИ и Telegram-каналы сообщали, что артист попал в клинику в конце сентября с подозрением на инсульт.
Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив".
В кино Ливанов дебютировал в 1959-м с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Биография Василия Ливанова
Вчера, 14:09
 
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