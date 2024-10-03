https://ria.ru/20241003/livan-1976264819.html

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян - РИА Новости, 03.10.2024

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:42

2024-10-03T21:42

2024-10-03T21:46

россия

ливан

москва

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/80/1555688066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6be2e7bc019f776d88a84a80fbef54bf.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства."Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. На территорию Российской Федерации прибыли 60 человек. Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/avstralija-1976120343.html

россия

ливан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ливан, москва, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024