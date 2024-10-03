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Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян - РИА Новости, 03.10.2024
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21:42 03.10.2024 (обновлено: 21:46 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/livan-1976264819.html
Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян
Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян - РИА Новости, 03.10.2024
Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян
Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:42
2024-10-03T21:46
россия
ливан
москва
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства."Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. На территорию Российской Федерации прибыли 60 человек. Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.
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россия, ливан, москва, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Россия, Ливан, Москва, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян

Спецборт МЧС России приземлился в Москве с 60 россиянами на борту

© Фото : пресс-служба МЧС РоссииСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служба МЧС России
Спецборт МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства.
"Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. На территорию Российской Федерации прибыли 60 человек. Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.
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РоссияЛиванМоскваВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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