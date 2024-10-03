https://ria.ru/20241003/livan-1976187440.html

В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека

В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека - РИА Новости, 03.10.2024

В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека

В Ливане после эскалации конфликта с Израилем от ударов ЦАХАЛ погибли 1974 человека, сообщили местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения арабской страны РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:34

2024-10-03T15:34

2024-10-03T15:54

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Ливане после эскалации конфликта с Израилем от ударов ЦАХАЛ погибли 1974 человека, сообщили местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда."Общее число жертв израильской агрессии против Ливана составило 1974 человека погибших и 9384 раненых, включая 127 детей, 261 женщину и 97 человек из медицинских и аварийных бригад", — сказал он.Абдъяд также добавил, что удары ЦАХАЛ нанесли ущерб десяткам медицинских центров.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241003/livan-1976144262.html

https://ria.ru/20241003/izrail-1976170585.html

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https://ria.ru/20241003/ssha-1976147460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024