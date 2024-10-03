https://ria.ru/20241003/livan-1976157086.html

В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный

В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный - РИА Новости, 03.10.2024

В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный

Один военнослужащий ливанских вооруженных сил погиб, другой получил ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время эвакуационно-спасательных... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:22

2024-10-03T14:22

2024-10-03T14:22

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ливан

израиль

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хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА 3 окт – РИА Новости. Один военнослужащий ливанских вооруженных сил погиб, другой получил ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время эвакуационно-спасательных операции на юге страны, заявила в четверг ливанская армия. "Один из солдат погиб, а другой был ранен в результате нападения израильского противника во время проведения эвакуационно-спасательной операции с участием Ливанского Красного Креста в населённом пункте Тайбех, Марджаюн", - сообщила армия Ливана в соцсети X. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024