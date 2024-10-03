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В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный - РИА Новости, 03.10.2024
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14:22 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976157086.html
В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный
В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный - РИА Новости, 03.10.2024
В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный
Один военнослужащий ливанских вооруженных сил погиб, другой получил ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время эвакуационно-спасательных... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:22
2024-10-03T14:22
в мире
ливан
израиль
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МОСКВА 3 окт – РИА Новости. Один военнослужащий ливанских вооруженных сил погиб, другой получил ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время эвакуационно-спасательных операции на юге страны, заявила в четверг ливанская армия. "Один из солдат погиб, а другой был ранен в результате нападения израильского противника во время проведения эвакуационно-спасательной операции с участием Ливанского Красного Креста в населённом пункте Тайбех, Марджаюн", - сообщила армия Ливана в соцсети X. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб военный

Один ливанский военнослужащий погиб, еще один ранен в результате удара ЦАХАЛ

© AP Photo / Hassan AmmarМесто израильского авиаудара в Бейруте
Место израильского авиаудара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Место израильского авиаудара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА 3 окт – РИА Новости. Один военнослужащий ливанских вооруженных сил погиб, другой получил ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время эвакуационно-спасательных операции на юге страны, заявила в четверг ливанская армия.
«
"Один из солдат погиб, а другой был ранен в результате нападения израильского противника во время проведения эвакуационно-спасательной операции с участием Ливанского Красного Креста в населённом пункте Тайбех, Марджаюн", - сообщила армия Ливана в соцсети X.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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1 октября, 12:00
 
В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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