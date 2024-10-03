https://ria.ru/20241003/livan-1976144262.html

Больницы в Ливане переполнены из-за израильских ударов

Больницы в Ливане переполнены из-за израильских ударов - РИА Новости, 03.10.2024

Больницы в Ливане переполнены из-за израильских ударов

Больницы и места предоставления основных услуг в Ливане оказались в сложной ситуации на фоне непрекращающихся израильских ударов по стране, перемещенные лица с... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:51

2024-10-03T13:51

2024-10-03T20:14

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 3 окт — РИА Новости. Больницы и места предоставления основных услуг в Ливане оказались в сложной ситуации на фоне непрекращающихся израильских ударов по стране, перемещенные лица с юга страны, несмотря ни на что, не теряют силу духа и верят в способность противостоять Израилю. Как передает корреспондент РИА Новости, ливанские больницы оказались переполнены ранеными, многие из которых дети. В медицинский центр Infinity поступило большое число пострадавших при израильских бомбардировках по югу Ливана. "Это — массовые убийства мирных жителей", — охарактеризовал израильские удары глава медцентра Муса Юсеф, подчеркнув, что около 90% пациентов — дети, получившие серьезные ранения. Происходящее затронуло сферу услуг — большие очереди наблюдаются в пекарнях и на заправках. Некоторые пекарни прекратили поставлять хлеб дистрибьюторам и напрямую продают его жителям, в том числе перемещенным лицам с юга Ливана. Работники предприятий рассказали РИА Новости, что это решение было принято для удовлетворения потребностей населения на фоне сложившейся ситуации. Что касается автозаправочных станций, то некоторые из них были вынуждены закрыться в связи с дефицитом топлива. Это стало причиной длинных очередей из легковых и грузовых автомобилей. Из-за израильских ударов по Ливану большое число жителей страны стали перемещенными лицами. Несмотря на всю сложность ситуации, многие из них не теряют расположение духа. "Сопротивление наносит удары по (израильским. — Прим. ред.) военным, а они бьют по мирным жителям и детям. Мы с сопротивлением, мы с "Хезболлой", — сказал беженец с юга, нашедший приют в центре, созданном на территории Ливанского университета в городе Сайда.Беженка, ранее покинувшая Сирию из-за тяжелой экономической ситуации и поселившаяся с семьей на сельскохозяйственных землях на юге Ливана, была вынуждена снова переехать из-за беспорядочных израильских обстрелов по домам мирных жителей, но верит в сопротивление."Юг (Ливана. — Прим. ред.) — земля сопротивления и земля чести", — сказала сирийская беженка, тоже оказавшаяся в Сайде. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240927/oon-1975026384.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976091807.html

https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переполненные из-за израильских ударов больницы в Ливане Больницы и места предоставления основных услуг в Ливане оказались в сложной ситуации на фоне непрекращающихся израильских ударов по стране. Как передает корреспондент РИА Новости, больницы переполнены ранеными, многие из которых дети. 2024-10-03T13:51 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, сирия, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024