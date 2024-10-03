https://ria.ru/20241003/livan-1976130744.html

За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами

За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами - РИА Новости, 03.10.2024

За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами

Более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года из-за конфликта, говорится в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:49

2024-10-03T12:49

2024-10-03T12:49

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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года из-за конфликта, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ). "По состоянию на 30 сентября в матрице отслеживания перемещений МОМ было выявлено 346 209 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе более 31 000 семей, или 137 000 человек, проживающих в 820 убежищах по всей стране", - сказано в документе. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024