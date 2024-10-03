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За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами - РИА Новости, 03.10.2024
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12:49 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976130744.html
За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами
За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами - РИА Новости, 03.10.2024
За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами
Более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года из-за конфликта, говорится в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:49
2024-10-03T12:49
в мире
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хезболла
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года из-за конфликта, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ). "По состоянию на 30 сентября в матрице отслеживания перемещений МОМ было выявлено 346 209 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе более 31 000 семей, или 137 000 человек, проживающих в 820 убежищах по всей стране", - сказано в документе. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
За год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами

МОМ: за год более 345 тысяч ливанцев стали внутренне перемещенными лицами

© AP Photo / Leo CorreaАртиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года из-за конфликта, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ).
"По состоянию на 30 сентября в матрице отслеживания перемещений МОМ было выявлено 346 209 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе более 31 000 семей, или 137 000 человек, проживающих в 820 убежищах по всей стране", - сказано в документе.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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