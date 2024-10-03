Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва израильских военных - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 03.10.2024 (обновлено: 12:25 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/livan-1976114862.html
"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва израильских военных
"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва израильских военных - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва израильских военных
Бойцы "Хезболлы" остановили попытку прорыва Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию Ливана в районе бывшего пограничного контрольно-пропускного пункта... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:50
2024-10-03T12:25
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_0c5bcccafa1469d729fc493d1afae624.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бойцы "Хезболлы" остановили попытку прорыва Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию Ливана в районе бывшего пограничного контрольно-пропускного пункта "Фатима", сообщила пресс-служба шиитского движения.&quot;Бойцы исламского сопротивления в 10:15 утра в четверг, 3.10.2024, ответили артиллерийским обстрелом на попытку израильских вражеских сил прорваться к КПП &quot;Фатима&quot;, — сообщила &quot;Хезболла&quot;.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А первого октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976040117.html
https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e73716668eb42e414eb4aaf980b851b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва израильских военных

"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва ЦАХАЛ при помощи артиллерии

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бойцы "Хезболлы" остановили попытку прорыва Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию Ливана в районе бывшего пограничного контрольно-пропускного пункта "Фатима", сообщила пресс-служба шиитского движения.
«

"Бойцы исламского сопротивления в 10:15 утра в четверг, 3.10.2024, ответили артиллерийским обстрелом на попытку израильских вражеских сил прорваться к КПП "Фатима", — сообщила "Хезболла".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль уничтожает своих врагов по одному
2 октября, 08:00

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А первого октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане
2 октября, 20:54
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана
Вчера, 09:02
 
В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала