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ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро - РИА Новости, 03.10.2024
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11:50 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976114036.html
ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро
ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро - РИА Новости, 03.10.2024
ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро
ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:50
2024-10-03T11:50
в мире
ливан
израиль
сирия
евросоюз
хезболла
еврокомиссия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. "В условиях продолжающейся эскалации боевых действий между движением "Хезболлах" и Израилем, Еврокомиссия сегодня объявляет о выделении дополнительно 30 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи для содействия наиболее нуждающимся в Ливане", - говорится в документе. В ЕК добавили, что в общей сложности в 2024 году ЕС выделил Ливану гуманитарной помощи на 104 миллиона евро. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Сотни тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля, десятки тысяч выехали в соседнюю Сирию. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, сирия, евросоюз, хезболла, еврокомиссия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Сирия, Евросоюз, Хезболла, Еврокомиссия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро

ЕС выделит доппомощь Ливану на 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.
"В условиях продолжающейся эскалации боевых действий между движением "Хезболлах" и Израилем, Еврокомиссия сегодня объявляет о выделении дополнительно 30 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи для содействия наиболее нуждающимся в Ливане", - говорится в документе.
В ЕК добавили, что в общей сложности в 2024 году ЕС выделил Ливану гуманитарной помощи на 104 миллиона евро.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Сотни тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля, десятки тысяч выехали в соседнюю Сирию. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильСирияЕвросоюзХезболлаЕврокомиссияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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