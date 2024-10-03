https://ria.ru/20241003/livan-1976114036.html

ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро

ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро - РИА Новости, 03.10.2024

ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро

ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

в мире

ливан

израиль

сирия

евросоюз

хезболла

еврокомиссия

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. "В условиях продолжающейся эскалации боевых действий между движением "Хезболлах" и Израилем, Еврокомиссия сегодня объявляет о выделении дополнительно 30 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи для содействия наиболее нуждающимся в Ливане", - говорится в документе. В ЕК добавили, что в общей сложности в 2024 году ЕС выделил Ливану гуманитарной помощи на 104 миллиона евро. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Сотни тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля, десятки тысяч выехали в соседнюю Сирию. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/g7-1974355667.html

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в мире, ливан, израиль, сирия, евросоюз, хезболла, еврокомиссия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024