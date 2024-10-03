https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html

В Ливане высоко оценили гумпомощь, которую доставил российский борт МЧС

В Ливане высоко оценили гумпомощь, которую доставил российский борт МЧС - РИА Новости, 03.10.2024

В Ливане высоко оценили гумпомощь, которую доставил российский борт МЧС

Ливан очень высоко ценит гуманитарную помощь, которую доставил борт МЧС РФ, заявил журналистам в аэропорту Бейрута министр экологии и глава комитета по... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:11

2024-10-03T11:11

2024-10-03T11:11

в мире

россия

ливан

бейрут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Ливан очень высоко ценит гуманитарную помощь, которую доставил борт МЧС РФ, заявил журналистам в аэропорту Бейрута министр экологии и глава комитета по чрезвычайным ситуациям в ливанском правительстве Насер Ясин. Ранее в четверг борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России. "Очень высоко ценим эту помощь и поддержку ливанцам от российского правительства и граждан в этой тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся из-за израильской агрессии", - сказал Ясин. Он отметил, что Ливану сейчас необходимы все виды помощи, включая продовольствие. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976092081.html

https://ria.ru/20241003/ssha-1976102820.html

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Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи 2024-10-03T11:11 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ливан, бейрут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024