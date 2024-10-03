https://ria.ru/20241003/livan-1976104713.html

Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану

Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану - РИА Новости, 03.10.2024

Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации планирует продолжать работу по доставке гуманитарной помощи в Ливан, рассказал журналистам... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

в мире

россия

ливан

израиль

александр рудаков (посол россии в ливане )

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации планирует продолжать работу по доставке гуманитарной помощи в Ливан, рассказал журналистам руководитель оперативной группы МЧС России Сергей Воронцов. Ранее в четверг борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России. "В связи с указанием президента Российской Федерации, поручением министра МЧС мы осуществили доставку гуманитарной помощи в количестве 33 тонн. В нее вошли продукты питания, средства первой необходимости, приборы энергоснабжения и медикаменты. Эту работу планируем продолжать", - сказал Воронцов. Ранее посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков в разговоре с РИА Новости отметил, что прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html

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Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи 2024-10-03T11:17 true PT0M35S

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в мире, россия, ливан, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, хезболла