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Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану - РИА Новости, 03.10.2024
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11:17 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976104713.html
Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану
Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану - РИА Новости, 03.10.2024
Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации планирует продолжать работу по доставке гуманитарной помощи в Ливан, рассказал журналистам... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:17
2024-10-03T11:17
в мире
россия
ливан
израиль
александр рудаков (посол россии в ливане )
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хамас
хезболла
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БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации планирует продолжать работу по доставке гуманитарной помощи в Ливан, рассказал журналистам руководитель оперативной группы МЧС России Сергей Воронцов. Ранее в четверг борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России. "В связи с указанием президента Российской Федерации, поручением министра МЧС мы осуществили доставку гуманитарной помощи в количестве 33 тонн. В нее вошли продукты питания, средства первой необходимости, приборы энергоснабжения и медикаменты. Эту работу планируем продолжать", - сказал Воронцов. Ранее посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков в разговоре с РИА Новости отметил, что прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html
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Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
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в мире, россия, ливан, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, хезболла
В мире, Россия, Ливан, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ХАМАС, Хезболла
Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Ливану

МЧС России планирует продолжать работу по доставке гумпомощи в Ливан

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БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации планирует продолжать работу по доставке гуманитарной помощи в Ливан, рассказал журналистам руководитель оперативной группы МЧС России Сергей Воронцов.
Ранее в четверг борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России.
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"В связи с указанием президента Российской Федерации, поручением министра МЧС мы осуществили доставку гуманитарной помощи в количестве 33 тонн. В нее вошли продукты питания, средства первой необходимости, приборы энергоснабжения и медикаменты. Эту работу планируем продолжать", - сказал Воронцов.
Ранее посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков в разговоре с РИА Новости отметил, что прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреРоссияЛиванИзраильАлександр Рудаков (посол России в Ливане )МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХАМАСХезболла
 
 
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