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Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью - РИА Новости, 03.10.2024
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью
Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:14
2024-10-03T10:14
2024-10-03T10:19
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александр рудаков (посол россии в ливане )
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.Ранее в четверг Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России."Символично, что первый российский самолет, который прилетел сюда после начала действия американских санкций, это самолет МЧС России, Ил-76, который привез сюда, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие трудности, привез сюда гуманитарную помощь ливанскому народу", - сказал Рудаков.Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация прекрасно понимает, в каком положении находится Ливан и его жители, добавив, что это послужило причиной принятия решения о представлении гуманитарной помощи."Надеюсь, что мы будем дальше работать с ливанским правительством по исправлению ситуации, которая возникла здесь в результате израильской агрессии против Ливана, и оказывать необходимое содействие ливанским гражданам", - добавил Рудаков.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html
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Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
2024-10-03T10:14
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в мире, россия, ливан, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, хезболла
В мире, Россия, Ливан, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ХАМАС, Хезболла
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью
Посол РФ в Ливане назвал прибытие борта МЧС с гумпомощью в страну символичным