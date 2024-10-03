https://ria.ru/20241003/livan-1976094993.html

Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью

Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью - РИА Новости, 03.10.2024

Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью

Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:14

2024-10-03T10:14

2024-10-03T10:19

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ливан

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александр рудаков (посол россии в ливане )

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.Ранее в четверг Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России."Символично, что первый российский самолет, который прилетел сюда после начала действия американских санкций, это самолет МЧС России, Ил-76, который привез сюда, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие трудности, привез сюда гуманитарную помощь ливанскому народу", - сказал Рудаков.Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация прекрасно понимает, в каком положении находится Ливан и его жители, добавив, что это послужило причиной принятия решения о представлении гуманитарной помощи."Надеюсь, что мы будем дальше работать с ливанским правительством по исправлению ситуации, которая возникла здесь в результате израильской агрессии против Ливана, и оказывать необходимое содействие ливанским гражданам", - добавил Рудаков.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html

https://ria.ru/20241003/izrail-1976092081.html

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Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи 2024-10-03T10:14 true PT0M35S

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в мире, россия, ливан, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, хезболла