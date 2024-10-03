Рейтинг@Mail.ru
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 03.10.2024 (обновлено: 10:19 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/livan-1976094993.html
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью - РИА Новости, 03.10.2024
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью
Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:14
2024-10-03T10:19
в мире
россия
ливан
израиль
александр рудаков (посол россии в ливане )
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хамас
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976090855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2fbfdee09e6e36bbf06010bed97df9e.jpg
БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.Ранее в четверг Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России."Символично, что первый российский самолет, который прилетел сюда после начала действия американских санкций, это самолет МЧС России, Ил-76, который привез сюда, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие трудности, привез сюда гуманитарную помощь ливанскому народу", - сказал Рудаков.Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация прекрасно понимает, в каком положении находится Ливан и его жители, добавив, что это послужило причиной принятия решения о представлении гуманитарной помощи."Надеюсь, что мы будем дальше работать с ливанским правительством по исправлению ситуации, которая возникла здесь в результате израильской агрессии против Ливана, и оказывать необходимое содействие ливанским гражданам", - добавил Рудаков.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html
https://ria.ru/20241003/izrail-1976092081.html
россия
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
2024-10-03T10:14
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976090855_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6f76b986dd3a5fd34215cfca2c9221f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливан, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, хезболла
В мире, Россия, Ливан, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ХАМАС, Хезболла
Российский посол в Ливане прокомментировал прибытие борта МЧС с гумпомощью

Посол РФ в Ливане назвал прибытие борта МЧС с гумпомощью в страну символичным

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 3 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прибытие российского борта с гуманитарной помощью для граждан Ливана является "символичным" в свете санкционного давления, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
Ранее в четверг Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута. Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана
Вчера, 09:02
"Символично, что первый российский самолет, который прилетел сюда после начала действия американских санкций, это самолет МЧС России, Ил-76, который привез сюда, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие трудности, привез сюда гуманитарную помощь ливанскому народу", - сказал Рудаков.
Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация прекрасно понимает, в каком положении находится Ливан и его жители, добавив, что это послужило причиной принятия решения о представлении гуманитарной помощи.
"Надеюсь, что мы будем дальше работать с ливанским правительством по исправлению ситуации, которая возникла здесь в результате израильской агрессии против Ливана, и оказывать необходимое содействие ливанским гражданам", - добавил Рудаков.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Израиль зафиксировал около 25 пусков из Ливана
Вчера, 10:02
 
В миреРоссияЛиванИзраильАлександр Рудаков (посол России в Ливане )МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХАМАСХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала