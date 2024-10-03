https://ria.ru/20241003/livan-1976091807.html

Глава МИД Ливана заявил, что по указанию властей останется в США

Глава МИД Ливана заявил, что по указанию властей останется в США - РИА Новости, 03.10.2024

Глава МИД Ливана заявил, что по указанию властей останется в США

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, который находится в США после участия в ГА ООН, сообщил в интервью телеканалу CNN, что по указанию ливанских... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:00

2024-10-03T10:00

2024-10-03T10:00

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СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, который находится в США после участия в ГА ООН, сообщил в интервью телеканалу CNN, что по указанию ливанских властей не возвращается на родину, а "работает над миром" из-за границы. "Я сейчас говорю с вами из Вашингтона. Я молюсь, чтобы наступил мир, я работаю над этим. Мое правительство поручило мне работать над миром, поэтому я не возвращаюсь в Ливан", - заявил министр. Бу Хабиб подтвердил версию ведущей о том, что он не может рисковать "застрять" в Ливане в случае, если Израиль нанесет удар по единственному в Ливане международному аэропорту в Бейруте. Работа международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте ранее была приостановлена на два часа в связи с ракетным ударом Ирана по Израилю. Израиль уже наносил удары по району Лейляки в непосредственной близости от воздушной гавани. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976073715.html

https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, рафик харири, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024