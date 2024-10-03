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СМИ: жертвами ударов ЦАХАЛ по Ливану за сутки стали более 45 человек
СМИ: жертвами ударов ЦАХАЛ по Ливану за сутки стали более 45 человек - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ: жертвами ударов ЦАХАЛ по Ливану за сутки стали более 45 человек
Сорок шесть человек погибли, 85 пострадали при ударах Израиля по Ливану в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T01:04
2024-10-03T01:04
2024-10-03T01:04
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хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сорок шесть человек погибли, 85 пострадали при ударах Израиля по Ливану в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав. "Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате вражеских израильских ударов за последние 24 часа в стране погибли 46 человек и 85 получили ранения", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241002/rossija-1976001654.html
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израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: жертвами ударов ЦАХАЛ по Ливану за сутки стали более 45 человек
AFP: при ударах Израиля по Ливану в среду погибли более 45 человек, 85 ранены