https://ria.ru/20241003/lgoty-1976053876.html

Свыше 2,5 млрд руб льгот налогов получили резиденты ОЭЗ "Технополис Москва"

Свыше 2,5 млрд руб льгот налогов получили резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 03.10.2024

Свыше 2,5 млрд руб льгот налогов получили резиденты ОЭЗ "Технополис Москва"

За первые шесть месяцев текущего года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" получили свыше 2,5 миллиарда рублей налоговых преференций, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:13

2024-10-03T09:13

2024-10-03T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" получили свыше 2,5 миллиарда рублей налоговых преференций, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что это рекордный показатель за последние пять лет, который превышает результаты за аналогичный период 2023 года в 1,4 раза, а 2020 года – в 19 раз.Статус резидента предоставляет значительные налоговые преференции. Например, компании в течение 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижается до 2% вместо 20%.Сэкономленные средства предприятия направляют на расширение объемов производства, разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений."Всего за время деятельности ОЭЗ Москвы резидентам было предоставлено 13,6 миллиарда рублей налоговых льгот. Поддержка высокотехнологичного бизнеса в рамках поручений Сергея Собянина приносит ожидаемые результаты: наряду с увеличением объемов преференций растут инвестиции резидентов в создание и выпуск инновационной продукции, замещающей импортные аналоги. Во втором квартале 2024 года объем их инвестиций превысил 29,6 миллиарда рублей. Это означает, что на каждый сэкономленный на налогах рубль приходится 11,8 рублей вложений резидентов", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ликсутова.Наибольший объем налоговых преференций – свыше 1,2 миллиарда рублей – предоставили компаниям, занимающимся выпуском медицинской и фармацевтической продукции. Например, производитель жизненно важных лекарственных средств, с которым был заключен первый офсетный контракт, сэкономил на отчислениях в бюджет более 353 миллионов рублей. Это в 13 раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год."В общей сложности за время своей деятельности в ОЭЗ этот резидент получил более 882 миллиона рублей налоговых льгот. При этом он инвестировал в развитие своего производства, создание рабочих мест и выпуск инновационной продукции свыше 8,5 миллиарда рублей. Помимо этого, компании ОЭЗ Москвы сокращают расходы на таможенные платежи. Во втором квартале 2024 года наибольшую экономию – свыше 98 миллионов рублей – получил резидент, который выпускает адсорбирующее белье для взрослых, и чья продукция экспортируется в страны СНГ. За весь период функционирования особой экономической зоны столицы объем данной преференции превысил 1,4 миллиарда рублей", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов