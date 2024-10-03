https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html

Нацпарк в Приморье показал улыбчивого леопарда

Нацпарк в Приморье показал улыбчивого леопарда - РИА Новости, 03.10.2024

Нацпарк в Приморье показал улыбчивого леопарда

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье в своем Тelegram-канале показали самого "улыбчивого" обитателя. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:58

2024-10-03T15:58

2024-10-03T17:13

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье в своем Тelegram-канале показали самого "улыбчивого" обитателя. Нацпарк опубликовал четыре фото с фотоловушки, где краснокнижное животное "улыбается", обследуя свою территорию. "На "Земле леопарда" следят, чтобы все большие кошки улыбались. Только посмотрите на эту шикарную леопардессу — свой план на день по фотосъемкам она явно выполнила. Благодаря размерам и формам пятен на шкуре дальневосточного леопарда, которые индивидуальны у каждой особи — как наши отпечатки пальцев, мы узнали, что перед нами улыбчивая красавица Leo 124F", — говорится в сообщении.Отмечается, что безошибочно распознать краснокнижного зверя помогает специальная программа."С ее помощью ученые знают каждую кошку в лицо, а точнее — в пятно", — добавляют в нацпарке.Ранее специалисты сообщали, что леопарды, сталкиваясь с запахами, периодически "улыбаются" при помощи необычной гримасы-флемена: захватывают дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html

https://ria.ru/20230814/belukhi-1889878401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморский край, китай, россия