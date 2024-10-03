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СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет" - РИА Новости, 03.10.2024
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14:03 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/lantset-1976149110.html
СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет"
СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет" - РИА Новости, 03.10.2024
СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет"
Служба безопасности Украины сообщила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения главному конструктору российской компании Zala Aero Group... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:03
2024-10-03T14:03
украина
россия
александра захарова
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения главному конструктору российской компании Zala Aero Group Александру Захарову, которая разрабатывает беспилотные системы, в том БПЛА "Ланцет". "Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова - владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы ... Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании - дроны типа "Ланцет", а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20", - говорится в сообщении спецслужбы. Уточняется, что конструктору вменяют "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц", Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html
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украина, россия, александра захарова, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Александра Захарова, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет"

СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет" Захарову

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения главному конструктору российской компании Zala Aero Group Александру Захарову, которая разрабатывает беспилотные системы, в том БПЛА "Ланцет".
"Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова - владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы ... Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании - дроны типа "Ланцет", а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20", - говорится в сообщении спецслужбы.
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Уточняется, что конструктору вменяют "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц",
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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