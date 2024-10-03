https://ria.ru/20241003/lantset-1976149110.html

СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет"

СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет" - РИА Новости, 03.10.2024

СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников "Ланцет"

Служба безопасности Украины сообщила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения главному конструктору российской компании Zala Aero Group... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:03

2024-10-03T14:03

2024-10-03T14:03

украина

россия

александра захарова

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения главному конструктору российской компании Zala Aero Group Александру Захарову, которая разрабатывает беспилотные системы, в том БПЛА "Ланцет". "Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова - владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы ... Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании - дроны типа "Ланцет", а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20", - говорится в сообщении спецслужбы. Уточняется, что конструктору вменяют "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц", Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, александра захарова, служба безопасности украины, в мире