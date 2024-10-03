https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html

В Госдуме выступили против наказания родителей квадроберов

В Госдуме выступили против наказания родителей квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024

В Госдуме выступили против наказания родителей квадроберов

Депутат ГД Яна Лантратова не поддерживает введение ответственности для родителей детей-квадроберов, по ее мнению, наказание должны нести те, кто занимается... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:17

2024-10-03T16:17

2024-10-03T16:17

общество

россия

украина

яна лантратова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат ГД Яна Лантратова не поддерживает введение ответственности для родителей детей-квадроберов, по ее мнению, наказание должны нести те, кто занимается пропагандой квадроберства в СМИ, фильмах и интернете. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина. "Ответственность должна быть за пропаганду квадроберства в СМИ, фильмах, интернете. Введение ответственности для родителей квадроберов не поддерживаю. Мы, напротив, их должны поддержать. Это не проблема родителей, это проблема общества. Поэтому решать ее мы должны вместе, не перекладывая вину на одну из сторон, ответственных за воспитание детей", - сказала Лантратова РИА Новости. По словам Лантратовой, квадроберство стало серьезной проблемой для некоторых родителей. "Все чаще получаю обращения от родителей, в которых они рассказывают, что увлечение ребенка оказалось не таким уж безобидным, как изначально казалось. Некоторые подростки днями отказываются снимать маски, лают на уроках и даже кусают одноклассников, ходят в туалет в лифтах и на лестничных площадках", - отметила она. Лантратова подчеркнула, что психологи отмечают, что нормой таких игр может считаться лет до 9, но, к сожалению, модным движение является и у ребят постарше, и все это происходит в том возрасте, когда такие игры являются "патологическим увлечением". "Думаю, именно популярность квадроберства можно обсудить в эту сессию на "Всероссийском родительском собрании", которое традиционно организует наша фракция с участием учителей, родителей, представителей Минздрава, Рособрнадзора, Минпросвещения, Минкультуры и экспертов", - рассказала депутат Госдумы. Также, по словам парламентария, существуют мнения о том, что "сторонники" движения в числе популярных блогеров, популяризируя его среди молодежи, отрабатывают зарубежные гранты. "Интересно, что популярность квадроберства в последнее время растет именно в России и на Украине. Обещала родителям вместе с экспертами понять, кто и зачем вводит моду на дегенеративное поведение", - заключила депутат Госдумы. -0-

https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976100514.html

https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html

https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, украина, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)