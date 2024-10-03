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В Совфеде поддержали введение ответственности для родителей квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024
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10:42 03.10.2024 (обновлено: 12:32 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976100514.html
В Совфеде поддержали введение ответственности для родителей квадроберов
В Совфеде поддержали введение ответственности для родителей квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024
В Совфеде поддержали введение ответственности для родителей квадроберов
Государство не должно поощрять добровольную деградацию личности, заявил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, комментируя инициативу о введении в РФ наказания... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:42
2024-10-03T12:32
общество
россия
сан-франциско
нью-йорк (город)
алексей пушков
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Государство не должно поощрять добровольную деградацию личности, заявил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, комментируя инициативу о введении в РФ наказания для родителей детей-квадроберов. Ранее депутат ГД Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина. "Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
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общество, россия, сан-франциско, нью-йорк (город), алексей пушков, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Сан-Франциско, Нью-Йорк (город), Алексей Пушков, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Совфеде поддержали введение ответственности для родителей квадроберов

Сенатор Пушков поддержал введение наказания для родителей детей-квадроберов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в маске кошки играет с собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Государство не должно поощрять добровольную деградацию личности, заявил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, комментируя инициативу о введении в РФ наказания для родителей детей-квадроберов.
Ранее депутат ГД Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.
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Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
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ОбществоРоссияСан-ФранцискоНью-Йорк (город)Алексей ПушковСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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