Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976065953.html
В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024
В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:32
2024-10-03T02:32
россия
омск
сша
мария львова-белова
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954582990_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a01af797ad47377c2878703fdfb3eaf4.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав, документ находится в распоряжении РИА Новости. Ранее очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции. "Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу (видео, где мать держит сына на поводке во время прогулки - ред.), включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", - написал Колунов в обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой. Парламентарий добавил, что в настоящее время в России отмечается резкий рост случаев "квадробинга", а в адрес депутатов ГД ежедневно поступают жалобы от избирателей. "Значительного увеличилось и число запросов в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово "квадроберы", а в августе 2024 года это число выросло до 439 683", - подчеркнул Колунов. Как заявил РИА Новости депутат, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо. "Вдумайтесь, дети изображают из себя животных – кошек, собак – и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ* (движение запрещено в РФ), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит", - отметил Колунов. Квадробинг - популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241002/deputaty-1976021518.html
https://ria.ru/20240911/kvadrobery-1971964812.html
https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html
россия
омск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954582990_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dac9e6c448f3b1f0cfe9f3a0ac1999dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, омск, сша, мария львова-белова, госдума рф, общество
Россия, Омск, США, Мария Львова-Белова, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Девушка в маске кошки играет с собакой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции.
Володин о важности законопроекта о запрете пропаганды бездетности - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри
Вчера, 19:05
"Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу (видео, где мать держит сына на поводке во время прогулки - ред.), включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", - написал Колунов в обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой.
Парламентарий добавил, что в настоящее время в России отмечается резкий рост случаев "квадробинга", а в адрес депутатов ГД ежедневно поступают жалобы от избирателей. "Значительного увеличилось и число запросов в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово "квадроберы", а в августе 2024 года это число выросло до 439 683", - подчеркнул Колунов.
Как заявил РИА Новости депутат, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
11 сентября, 03:28
"Вдумайтесь, дети изображают из себя животных – кошек, собак – и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ* (движение запрещено в РФ), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит", - отметил Колунов.
Квадробинг - популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах
29 сентября, 20:04
 
РоссияОмскСШАМария Львова-БеловаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала