https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976065953.html

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:32

2024-10-03T02:32

2024-10-03T02:32

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омск

сша

мария львова-белова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав, документ находится в распоряжении РИА Новости. Ранее очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции. "Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу (видео, где мать держит сына на поводке во время прогулки - ред.), включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", - написал Колунов в обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой. Парламентарий добавил, что в настоящее время в России отмечается резкий рост случаев "квадробинга", а в адрес депутатов ГД ежедневно поступают жалобы от избирателей. "Значительного увеличилось и число запросов в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово "квадроберы", а в августе 2024 года это число выросло до 439 683", - подчеркнул Колунов. Как заявил РИА Новости депутат, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо. "Вдумайтесь, дети изображают из себя животных – кошек, собак – и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ* (движение запрещено в РФ), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит", - отметил Колунов. Квадробинг - популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241002/deputaty-1976021518.html

https://ria.ru/20240911/kvadrobery-1971964812.html

https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html

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россия, омск, сша, мария львова-белова, госдума рф, общество