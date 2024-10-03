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Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело
Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело - РИА Новости, 03.10.2024
Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело
Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью БПЛА подорвавших машину в курском селе Большое Солдатское, где погибли мужчина и женщина,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:53
2024-10-03T13:53
2024-10-03T13:53
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью БПЛА подорвавших машину в курском селе Большое Солдатское, где погибли мужчина и женщина, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывчатых устройств, совершенные организованной группой) и п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт)", - говорится в сообщении. Как сообщили в СК, следствие выяснило, что в середине августа украинские боевики из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и других военизированных групп использовали управляемый дрон с прикрепленным взрывным устройством для подрыва легковушки, управляемой мирным жителем в селе Большое Солдатское Курской области, в результате чего погибли мужчина и женщина. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в СК.
https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html
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происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело
СК возбудил дело против украинских военных, подорвавших машину в Курской области