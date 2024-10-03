https://ria.ru/20241003/kursk-1976146289.html

Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело

Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело - РИА Новости, 03.10.2024

Против подорвавших машину под Курском украинских военных возбудили дело

Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью БПЛА подорвавших машину в курском селе Большое Солдатское, где погибли мужчина и женщина,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:53

2024-10-03T13:53

2024-10-03T13:53

происшествия

россия

курская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью БПЛА подорвавших машину в курском селе Большое Солдатское, где погибли мужчина и женщина, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывчатых устройств, совершенные организованной группой) и п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт)", - говорится в сообщении. Как сообщили в СК, следствие выяснило, что в середине августа украинские боевики из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и других военизированных групп использовали управляемый дрон с прикрепленным взрывным устройством для подрыва легковушки, управляемой мирным жителем в селе Большое Солдатское Курской области, в результате чего погибли мужчина и женщина. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в СК.

https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html

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происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)