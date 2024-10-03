Похудевший пермский кот Крошик начал ходить
Немного похудевший пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, начал ходить
Кот Крошик перед взвешиванием. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта.
Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота котик не мог нормально передвигаться и почти все время лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности" и поставили диагноз "ожирение". За три недели диеты и занятий на водном тренажере он похудел на два килограмма. Животное систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные.
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"Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Он уже привык к такому рациону. Поэтому Крошика решили перевести на дробное кормление. А для этого реабилитолог центра DogMas купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать котику небольшую порцию корма. Крошик стал ходить чуть более уверенно", - написали представители приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте" в группе, посвященной питомцу.
Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма
25 сентября, 18:23