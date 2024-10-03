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Похудевший пермский кот Крошик начал ходить - РИА Новости, 03.10.2024
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20:40 03.10.2024 (обновлено: 20:43 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kroshik-1976259955.html
Похудевший пермский кот Крошик начал ходить
Похудевший пермский кот Крошик начал ходить - РИА Новости, 03.10.2024
Похудевший пермский кот Крошик начал ходить
Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:40
2024-10-03T20:43
пермь
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
общество
кот крошик
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ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта. Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота котик не мог нормально передвигаться и почти все время лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности" и поставили диагноз "ожирение". За три недели диеты и занятий на водном тренажере он похудел на два килограмма. Животное систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные. "Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Он уже привык к такому рациону. Поэтому Крошика решили перевести на дробное кормление. А для этого реабилитолог центра DogMas купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать котику небольшую порцию корма. Крошик стал ходить чуть более уверенно", - написали представители приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте" в группе, посвященной питомцу.
https://ria.ru/20240925/kroshik-1974686775.html
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Наталья Макарова
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пермь, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, общество, кот крошик
Пермь, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Общество, Кот Крошик
Похудевший пермский кот Крошик начал ходить

Немного похудевший пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, начал ходить

© Фото : @rehabDogPerm/TelegramКот Крошик перед взвешиванием
Кот Крошик перед взвешиванием - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : @rehabDogPerm/Telegram
Кот Крошик перед взвешиванием. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта.
Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота котик не мог нормально передвигаться и почти все время лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности" и поставили диагноз "ожирение". За три недели диеты и занятий на водном тренажере он похудел на два килограмма. Животное систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные.
«
"Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Он уже привык к такому рациону. Поэтому Крошика решили перевести на дробное кормление. А для этого реабилитолог центра DogMas купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать котику небольшую порцию корма. Крошик стал ходить чуть более уверенно", - написали представители приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте" в группе, посвященной питомцу.
Худеющий Крошик в реабилитационном центре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма
25 сентября, 18:23
 
ПермьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомОбществоКот Крошик
 
 
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