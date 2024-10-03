https://ria.ru/20241003/kroshik-1976259955.html

Похудевший пермский кот Крошик начал ходить

Похудевший пермский кот Крошик начал ходить - РИА Новости, 03.10.2024

Похудевший пермский кот Крошик начал ходить

Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:40

2024-10-03T20:40

2024-10-03T20:43

пермь

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

общество

кот крошик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972971577_0:506:960:1046_1920x0_80_0_0_c00b1c19115d5cd17a87d767890cdd9b.jpg

ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский кот Крошик, весивший 17 кг и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта. Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота котик не мог нормально передвигаться и почти все время лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности" и поставили диагноз "ожирение". За три недели диеты и занятий на водном тренажере он похудел на два килограмма. Животное систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные. "Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Он уже привык к такому рациону. Поэтому Крошика решили перевести на дробное кормление. А для этого реабилитолог центра DogMas купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать котику небольшую порцию корма. Крошик стал ходить чуть более уверенно", - написали представители приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте" в группе, посвященной питомцу.

https://ria.ru/20240925/kroshik-1974686775.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пермь, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, общество, кот крошик