https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html

Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине

Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине - РИА Новости, 03.10.2024

Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине

Задержанный за кражу трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков мужчина имеет нестандартный, почти карликовый рост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:42

2024-10-03T09:42

2024-10-03T11:30

происшествия

владимирская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Задержанный за кражу трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков мужчина имеет нестандартный, почти карликовый рост, сообщил РИА Новости информированный источник. "Рост у него нестандартный для мужчины, ниже среднего, ближе к карлику", - сказал собеседник, отметив, что не владеет более точными данными о росте. Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областной столице. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Вечером в среду информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в совершении кражи. Известно, что один из похищенных кенгурят погиб. Официально подробности о задержании и личности вора не озвучивались.В ярославском зоопарке РИА Новости рассказали, что похититель Кроша, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора.

https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html

https://ria.ru/20240930/krosh-1975593579.html

владимирская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков. Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке. 2024-10-03T09:42 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область