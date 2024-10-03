https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html
Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине
Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине - РИА Новости, 03.10.2024
Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине
Задержанный за кражу трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков мужчина имеет нестандартный, почти карликовый рост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:42
2024-10-03T09:42
2024-10-03T11:30
происшествия
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Задержанный за кражу трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков мужчина имеет нестандартный, почти карликовый рост, сообщил РИА Новости информированный источник. "Рост у него нестандартный для мужчины, ниже среднего, ближе к карлику", - сказал собеседник, отметив, что не владеет более точными данными о росте. Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областной столице. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Вечером в среду информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в совершении кражи. Известно, что один из похищенных кенгурят погиб. Официально подробности о задержании и личности вора не озвучивались.В ярославском зоопарке РИА Новости рассказали, что похититель Кроша, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора.
https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html
https://ria.ru/20240930/krosh-1975593579.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976110335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_174768812f429fe273ec911a2e9ee073.jpg
Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков.
Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке.
2024-10-03T09:42
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине
Задержанный за кражу трех кенгурят мужчина имеет почти карликовый рост
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Задержанный за кражу трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков мужчина имеет нестандартный, почти карликовый рост, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Рост у него нестандартный для мужчины, ниже среднего, ближе к карлику", - сказал собеседник, отметив, что не владеет более точными данными о росте.
Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областной столице. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Вечером в среду информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области
подозреваемого в совершении кражи. Известно, что один из похищенных кенгурят погиб. Официально подробности о задержании и личности вора не озвучивались.
В ярославском зоопарке РИА Новости рассказали, что похититель Кроша, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора.