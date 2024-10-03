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Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке - РИА Новости, 03.10.2024
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09:12 03.10.2024 (обновлено: 10:53 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kosatki-1976083843.html
Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке
Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке - РИА Новости, 03.10.2024
Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке
Восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане на Камчатке вновь застряли в отлив, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:12
2024-10-03T10:53
происшествия
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане на Камчатке вновь застряли в отлив, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Одна косатка - на боку. Их будут поливать водой до прилива. "Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье. Сейчас на помощь направляются восемь сотрудников МЧС России", - сообщили в главке. Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил на своей странице "ВКонтакте", что спасатели опять идут на помощь косаткам, прилив - в 21.02 (12.02 мск).
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
https://ria.ru/20240930/kotenok-1975584358.html
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происшествия, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке

Восемь спасателей отправились к косаткам, застрявшим в лимане на Камчатке

© Кадр видео Андрея ВоровскогоЗастрявшая на мели на Камчатке косатка. 3 октября 2024
Застрявшая на мели на Камчатке косатка. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Кадр видео Андрея Воровского
Застрявшая на мели на Камчатке косатка. 3 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане на Камчатке вновь застряли в отлив, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Одна косатка - на боку. Их будут поливать водой до прилива.
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"Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье. Сейчас на помощь направляются восемь сотрудников МЧС России", - сообщили в главке.
Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил на своей странице "ВКонтакте", что спасатели опять идут на помощь косаткам, прилив - в 21.02 (12.02 мск).
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