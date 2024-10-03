Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке
Восемь спасателей отправились к косаткам, застрявшим в лимане на Камчатке
© Кадр видео Андрея ВоровскогоЗастрявшая на мели на Камчатке косатка. 3 октября 2024
© Кадр видео Андрея Воровского
Застрявшая на мели на Камчатке косатка. 3 октября 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане на Камчатке вновь застряли в отлив, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Одна косатка - на боку. Их будут поливать водой до прилива.
Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу
2 октября, 14:50
"Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье. Сейчас на помощь направляются восемь сотрудников МЧС России", - сообщили в главке.
Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил на своей странице "ВКонтакте", что спасатели опять идут на помощь косаткам, прилив - в 21.02 (12.02 мск).
На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе
30 сентября, 17:49