https://ria.ru/20241003/kosatki-1976083843.html

Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке

Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке - РИА Новости, 03.10.2024

Восемь спасателей помогут косаткам, застрявшим на мели на Камчатке

Восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане на Камчатке вновь застряли в отлив, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:12

2024-10-03T09:12

2024-10-03T10:53

происшествия

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане на Камчатке вновь застряли в отлив, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Одна косатка - на боку. Их будут поливать водой до прилива. "Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье. Сейчас на помощь направляются восемь сотрудников МЧС России", - сообщили в главке. Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил на своей странице "ВКонтакте", что спасатели опять идут на помощь косаткам, прилив - в 21.02 (12.02 мск).

https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html

https://ria.ru/20240930/kotenok-1975584358.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)