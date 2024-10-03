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Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море - РИА Новости, 03.10.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:40 03.10.2024 (обновлено: 07:41 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kosatki-1976076521.html
Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море
Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море - РИА Новости, 03.10.2024
Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море
Семья косаток, которые в среду в отлив застряли в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:40
2024-10-03T07:41
хорошие новости
камчатка
светлана радионова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Семья косаток, которые в среду в отлив застряли в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. "Косатки наконец спаслись из ловушки! Всем четырем удалось выйти в море! Они живы и здоровы. Благодарю всех участников операции, которые помогли выжить красивым и редким животным", - написала Радионова.
https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html
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камчатка, светлана радионова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Камчатка, Светлана Радионова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море

Росприроднадзор: спасенные в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

© Depositphotos.com / Menno SchaeferКосатка выпрыгивает из воды
Косатка выпрыгивает из воды - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Depositphotos.com / Menno Schaefer
Косатка выпрыгивает из воды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Семья косаток, которые в среду в отлив застряли в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю.
Спасение застрявшего в бухте кита - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Загнанный косатками на мель краснокнижный кит ушел в море
25 сентября, 12:18
"Косатки наконец спаслись из ловушки! Всем четырем удалось выйти в море! Они живы и здоровы. Благодарю всех участников операции, которые помогли выжить красивым и редким животным", - написала Радионова.
 
Хорошие новостиКамчаткаСветлана РадионоваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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