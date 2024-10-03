https://ria.ru/20241003/kosatki-1976076521.html

Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море

Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море - РИА Новости, 03.10.2024

Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток вышла в открытое море

Семья косаток, которые в среду в отлив застряли в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:40

2024-10-03T07:40

2024-10-03T07:41

хорошие новости

камчатка

светлана радионова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Семья косаток, которые в среду в отлив застряли в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. "Косатки наконец спаслись из ловушки! Всем четырем удалось выйти в море! Они живы и здоровы. Благодарю всех участников операции, которые помогли выжить красивым и редким животным", - написала Радионова.

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

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камчатка, светлана радионова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)