https://ria.ru/20241003/koreja-1976080920.html
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов" - РИА Новости, 03.10.2024
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"
Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:44
2024-10-03T08:44
2024-10-03T08:44
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СЕУЛ, 3 окт – РИА Новости. Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и других. Как сообщила в четверг администрация президента Южной Кореи, заместитель начальника третьего отдела Управления государственной безопасности администрации президента Ван Юн Чжон по приглашению Белого дома посетил Вашингтон с 30 сентября по 2 октября. В ходе визита он провел переговоры с заместителем помощника президента США по вопросам кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, а также с другими ключевыми представителями Совета национальной безопасности США, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в области кибербезопасности. "Ван Юн Чжон (в ходе двусторонних переговоров с Энн Нойбергер – ред.) обсудил вопросы укрепления потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, безопасности устройств интернета вещей (IoT), кибербезопасности в морской сфере, а также углубление сотрудничества между Южной Кореей и США в вопросах борьбы с кражами виртуальных активов со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении администрации. Кроме того, чиновник принял участие в четвертой международной встрече инициативы по борьбе с программами-вымогателями Counter Ransomware Initiative (CRI). Созданная под руководством США в 2021 году для борьбы с глобальными угрозами программ-вымогателей CRI в настоящее время объединяет 68 стран. Корейская делегация на встрече провела глубокие обсуждения с участниками по поводу методов борьбы с программами-вымогателями и укрепления международного сотрудничества. Также она приняла участие в разработке совместного заявления о противодействии программам-вымогателям. Администрация президента заявила, что Управление государственной безопасности администрации президента Республики Корея продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для противодействия угрозам в киберпространстве, включая программы-вымогатели.
https://ria.ru/20240505/kiberucheniya-1943928766.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат)
В мире, США, Южная Корея, Вашингтон (штат)
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"
Южная Корея и США укрепят сотрудничество в вопросах кибербезопасности
СЕУЛ, 3 окт – РИА Новости. Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и других.
Как сообщила в четверг администрация президента Южной Кореи, заместитель начальника третьего отдела Управления государственной безопасности администрации президента Ван Юн Чжон по приглашению Белого дома посетил Вашингтон
с 30 сентября по 2 октября.
В ходе визита он провел переговоры с заместителем помощника президента США по вопросам кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, а также с другими ключевыми представителями Совета национальной безопасности США, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в области кибербезопасности.
"Ван Юн Чжон (в ходе двусторонних переговоров с Энн Нойбергер – ред.) обсудил вопросы укрепления потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, безопасности устройств интернета вещей (IoT), кибербезопасности в морской сфере, а также углубление сотрудничества между Южной Кореей и США в вопросах борьбы с кражами виртуальных активов со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении администрации.
Кроме того, чиновник принял участие в четвертой международной встрече инициативы по борьбе с программами-вымогателями Counter Ransomware Initiative (CRI).
Созданная под руководством США в 2021 году для борьбы с глобальными угрозами программ-вымогателей CRI в настоящее время объединяет 68 стран.
Корейская делегация на встрече провела глубокие обсуждения с участниками по поводу методов борьбы с программами-вымогателями и укрепления международного сотрудничества. Также она приняла участие в разработке совместного заявления о противодействии программам-вымогателям.
Администрация президента заявила, что Управление государственной безопасности администрации президента Республики Корея продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для противодействия угрозам в киберпространстве, включая программы-вымогатели.