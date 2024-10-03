https://ria.ru/20241003/koreja-1976080920.html

Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"

Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов" - РИА Новости, 03.10.2024

Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"

Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:44

2024-10-03T08:44

2024-10-03T08:44

в мире

сша

южная корея

вашингтон (штат)

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СЕУЛ, 3 окт – РИА Новости. Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и других. Как сообщила в четверг администрация президента Южной Кореи, заместитель начальника третьего отдела Управления государственной безопасности администрации президента Ван Юн Чжон по приглашению Белого дома посетил Вашингтон с 30 сентября по 2 октября. В ходе визита он провел переговоры с заместителем помощника президента США по вопросам кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, а также с другими ключевыми представителями Совета национальной безопасности США, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в области кибербезопасности. "Ван Юн Чжон (в ходе двусторонних переговоров с Энн Нойбергер – ред.) обсудил вопросы укрепления потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, безопасности устройств интернета вещей (IoT), кибербезопасности в морской сфере, а также углубление сотрудничества между Южной Кореей и США в вопросах борьбы с кражами виртуальных активов со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении администрации. Кроме того, чиновник принял участие в четвертой международной встрече инициативы по борьбе с программами-вымогателями Counter Ransomware Initiative (CRI). Созданная под руководством США в 2021 году для борьбы с глобальными угрозами программ-вымогателей CRI в настоящее время объединяет 68 стран. Корейская делегация на встрече провела глубокие обсуждения с участниками по поводу методов борьбы с программами-вымогателями и укрепления международного сотрудничества. Также она приняла участие в разработке совместного заявления о противодействии программам-вымогателям. Администрация президента заявила, что Управление государственной безопасности администрации президента Республики Корея продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для противодействия угрозам в киберпространстве, включая программы-вымогатели.

https://ria.ru/20240505/kiberucheniya-1943928766.html

https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html

https://ria.ru/20240922/kiberbezopasnost-1974053718.html

сша

южная корея

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат)