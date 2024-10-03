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Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов" - РИА Новости, 03.10.2024
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08:44 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/koreja-1976080920.html
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов" - РИА Новости, 03.10.2024
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"
Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:44
2024-10-03T08:44
в мире
сша
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СЕУЛ, 3 окт – РИА Новости. Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и других. Как сообщила в четверг администрация президента Южной Кореи, заместитель начальника третьего отдела Управления государственной безопасности администрации президента Ван Юн Чжон по приглашению Белого дома посетил Вашингтон с 30 сентября по 2 октября. В ходе визита он провел переговоры с заместителем помощника президента США по вопросам кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, а также с другими ключевыми представителями Совета национальной безопасности США, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в области кибербезопасности. "Ван Юн Чжон (в ходе двусторонних переговоров с Энн Нойбергер – ред.) обсудил вопросы укрепления потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, безопасности устройств интернета вещей (IoT), кибербезопасности в морской сфере, а также углубление сотрудничества между Южной Кореей и США в вопросах борьбы с кражами виртуальных активов со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении администрации. Кроме того, чиновник принял участие в четвертой международной встрече инициативы по борьбе с программами-вымогателями Counter Ransomware Initiative (CRI). Созданная под руководством США в 2021 году для борьбы с глобальными угрозами программ-вымогателей CRI в настоящее время объединяет 68 стран. Корейская делегация на встрече провела глубокие обсуждения с участниками по поводу методов борьбы с программами-вымогателями и укрепления международного сотрудничества. Также она приняла участие в разработке совместного заявления о противодействии программам-вымогателям. Администрация президента заявила, что Управление государственной безопасности администрации президента Республики Корея продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для противодействия угрозам в киберпространстве, включая программы-вымогатели.
https://ria.ru/20240505/kiberucheniya-1943928766.html
https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html
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в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат)
В мире, США, Южная Корея, Вашингтон (штат)
Южная Корея и США договорились бороться с "кражей КНДР виртуальных активов"

Южная Корея и США укрепят сотрудничество в вопросах кибербезопасности

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 окт – РИА Новости. Южная Корея и США договорились укреплять сотрудничество в борьбе с кражей виртуальных активов, в чем подозревают КНДР, в сфере морской кибербезопасности и других.
Как сообщила в четверг администрация президента Южной Кореи, заместитель начальника третьего отдела Управления государственной безопасности администрации президента Ван Юн Чжон по приглашению Белого дома посетил Вашингтон с 30 сентября по 2 октября.
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В ходе визита он провел переговоры с заместителем помощника президента США по вопросам кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, а также с другими ключевыми представителями Совета национальной безопасности США, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в области кибербезопасности.
"Ван Юн Чжон (в ходе двусторонних переговоров с Энн Нойбергер – ред.) обсудил вопросы укрепления потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, безопасности устройств интернета вещей (IoT), кибербезопасности в морской сфере, а также углубление сотрудничества между Южной Кореей и США в вопросах борьбы с кражами виртуальных активов со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении администрации.
Кроме того, чиновник принял участие в четвертой международной встрече инициативы по борьбе с программами-вымогателями Counter Ransomware Initiative (CRI).
Созданная под руководством США в 2021 году для борьбы с глобальными угрозами программ-вымогателей CRI в настоящее время объединяет 68 стран.
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Корейская делегация на встрече провела глубокие обсуждения с участниками по поводу методов борьбы с программами-вымогателями и укрепления международного сотрудничества. Также она приняла участие в разработке совместного заявления о противодействии программам-вымогателям.
Администрация президента заявила, что Управление государственной безопасности администрации президента Республики Корея продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для противодействия угрозам в киберпространстве, включая программы-вымогатели.
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